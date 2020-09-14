Визит Сергея Лаврова в Берлин 15 сентября отменён

Запланированный на 15 сентября визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Берлин отменён. Об этом сообщил в понедельник МИД России.

В сообщении говорится, что о визите для посещения церемонии закрытия Года научно-образовательных партнёрств Россия и Германия договорились ещё в прошлом году. Однако 3 сентября, как утверждает МИД, германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, "в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа".

В связи с тем, что предложенный формат двусторонних переговоров оказался "сильно урезанным", было принято решение об отмене визита Лаврова - говорится в сообщении.

В нём ничего не сказано об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас проходит лечение в Берлине. 2 сентября - то есть за день до уведомления об "изменившихся планах" Мааса - германские власти заявили, ссылаясь на экспертов лаборатории бундесвера, что в организме Навального вне всякого сомнения обнаружены следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Берлин призвал Москву расследовать случившееся.

Маас в понедельник заявил, что пробы, взятые у Навального, были переданы в Организацию по запрещению химоружия, и Россия, которая требовала их передачи от Германии, теперь должна обращаться в ОЗХО.

Российские СМИ, в свою очередь, приводят слова Лаврова: "Западные партнёры в деле Навального перешли все приличия и рамки разумного. Инцидент с Навальным — лишь повод для дополнительных санкций против России". Официальная Москва отрицает сам факт отравления Навального, утверждая, что ухудшение состояния его здровья 20 августа было связано с другими причинами.