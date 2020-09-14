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Лицом к событию

Приехал в Сочи сдаваться Путину

BELARUS -- Belarusian President Alyaksandr Lukashenka greets Russian President Vladimir Putin during the Collective Security Council of the Collective Security Treaty Organization (CSTO) summit in Minsk, November 30, 2017

О визите президента Беларуси в Сочи - Станислав Белковский и Анатолий Лебедько

Лукашенко остался последним из постсоветских президентов, который называет Россию "старшим братом". Так он ее назвал и во время сегодняшнего визита в Сочи к Владимиру Путину. Сколько суверенитета он собирается сдать? В эфире политолог Станислав Белковский и политик Анатолий Лебедько. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. А вы хотите объединиться в Беларусью в одну страну? Звоните по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19.05

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