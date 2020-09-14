Студенты ВШЭ провели в вузе акцию против "политических увольнений"

Студенты Высшей школы экономики вывесили в здании университета на Покровском бульваре в Москве два баннера против "политических увольнений" преподавателей, сообщает студенческий телеграм-канал DOXA.

Издание "Медиазона" уточняет, что баннеры провисели 15 минут, после чего их сняли сотрудники администрации вуза.

С начала года руководство Высшей школы экономики расторгло или отказалось продлевать контракты со множеством преподавателей, среди которых – профессора кафедры конституционного и административного права Елена Лукьянова, Ирина Алебастрова и Елена Глушко, доцент факультета права Андрей Щербович, пять преподавателей Школы философии ВШЭ, в том числе – редактор отдела политики "‎Новой газеты" Кирилл Мартынов, академический руководитель образовательной программы "Культурология" Ольга Рогинская и другие. Заведующего кафедрой конституционного права, профессора Михаила Краснова, перевели на должность преподавателя-исследователя, что лишило его возможности заниматься преподавательской деятельностью.

Часть студентов и сотрудников ВШЭ выступают в поддержку преподавателей, считая решение руководства вуза уволить их политически мотивированным. Отмечается, что почти все профессора, с которыми расторгли контракты, имеют оппозиционные взгляды, критиковали российские власти на своих страницах в социальных сетях, в частности – за принятие поправок к Конституции, а также публично выражали несогласие с действиями администрации ВШЭ – например, с запретом студентам и сотрудникам вуза делать публичные заявления, касающиеся политики, и подписывать открытые письма.

В ответ на увольнения преподаватели объявили о создании независимого образовательного онлайн-проекта "Свободный университет", в котором все желающие могут учиться бесплатно.

В свою очередь администрация Высшей школы экономики объясняет массовые увольнения "реорганизацией" работы вуза.