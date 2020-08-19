"Рассадник неблагонадежности, примите меры": увольнения в ВШЭ

Студенты и аспиранты Высшей школы экономики (ВШЭ) выступили против увольнения ведущих преподавателей кафедры конституционного права ВУЗа. О расторжении с ними контрактов ранее сообщили профессора Елена Лукьянова, Ирина Алебастрова и Елена Глушко, а также доцент Андрей Щербович. Заведующий кафедрой конституционного права профессор Михаил Краснов переведен на должность преподавателя-исследователя, что лишает его возможности заниматься преподавательской деятельностью. В поддержку уволенных преподавателей высказались участники Конституционного клуба, которые полагают, что ведущие сотрудники кафедры конституционного права были уволены за критику поправок к Конституции, так как считали их недемократическими.

Ранее из ВУЗа были уволены пять преподавателей Школы философии ВШЭ. Еще в январе журнал Doxa писал, что администрация ВШЭ хочет запретить студентам и сотрудникам делать публичные заявления, в том числе подписывать открытые письма. 3 июля студенческий журнал Doxa и The Insider сообщили, что из Высшей школы экономики планируют уволить оппозиционно настроенных преподавателей.

6 июля из Высшей школы экономики уволили академического руководителя образовательной программы "Культурология" доцента Ольгу Рогинскую из-за ее поста в Фейсбуке и интервью о предстоящих сокращениях в вузе. В посте она написала о сокращениях в ВШЭ, а в интервью Doxa заявила, что руководство ВУЗа недовольно образовательной программой, и ее будут кардинально менять.

Сотрудники и студенты Вышки считают, что преподавателей увольняют по политическим мотивам. Формально ученых-правоведов уволили в рамках реорганизации факультета права. Ранее по этой же причине были уволены несколько преподавателей Школы философии ВШЭ, в том числе редактор отдела политики "‎Новой газеты" Кирилл Мартынов. Во время работы у руководства ВУЗа не было никаких претензий к уволенным: Елена Лукьянова получала статус лучшего преподавателя факультета права последние шесть лет, Ирина Алебастрова получила этот статус в прошлом году, Кирилл Мартынов – с 2013 по 2018 год. Еще раньше из ВШЭ уволили доцентов Эллу Панеях и Александра Кынева, последовательно критикующих действия российской власти.

В интервью Радио Свобода профессор Ирина Алебастрова рассказала, что не согласна с увольнением из ВШЭ и постарается оспорить его законными методами:

Это может быть связано с моим неодобрительным отношением к поправкам в Конституцию, какими-то другими высказываниями

– Поскольку я юрист, мне сложно говорить о причинах своего увольнения, так как я привыкла ссылаться на доказательства, на материалы, на какие-то документы. В этом случае ни на какие обстоятельства юридического характера я сослаться не могу. Ко мне никогда не было никаких претензий, никаких замечаний, никаких взысканий, нагрузку я всегда перевыполняла, и перевыполняла значительно. Мой вариант ребрендинга программы, в которую я, будучи ее академическим руководителем, вкладывала большие силы, была одобрена ученым советом факультета права. Я могу только догадываться, что это связано с моими высказываниями даже не политического, а профессионального характера. Это может быть связано с моим неодобрительным отношением к поправкам, которые были внесены в Конституцию, какими-то другими высказываниями относительно вопросов конституционно-правового значения. Поскольку у меня нет других версий юридического характера, я могу связать это только со своими данными высказываниями профессионального характера.

– Как это вам объяснило руководство ВУЗа?

Заместитель декана факультета права объяснил это тем, что сокращается моя ставка

– Руководство ВУЗа объяснило это тем, что заканчивается срок моего трудового договора. Хотя это не так, потому что никаких дополнительных соглашений о продлении срока договора я не заключала, то есть мой трудовой договор на сегодняшний день можно фактически считать заключенным бессрочно. Поэтому и юридических зацепок тут нет. Заместитель декана факультета права объяснил это тем, что сокращается моя ставка. Почему именно моя – я объяснить не могу, поскольку студентов набрано не меньше, часы на конституционно-правовые дисциплины не сокращены. Поэтому и тут никаких убедительных объяснений своего увольнения я не услышала.

– По какому принципу руководство вуза выбирало тех, кого надо уволить, как вы думаете? Они это сами решали или получили откуда-то сигналы?

Наше увольнение ухудшит качество образования

– Мне об этом ничего не известно. Что касается моих планов: поскольку мне очень нравится преподавать именно в "Вышке", я рассчитываю еще побороться за свою работу, и у меня для этого есть юридические основания. Поэтому пока никаких других планов я не строю. Наше увольнение, безусловно, ухудшит качество образования. Я очень переживаю за свою магистерскую программу, потому что на две трети дисциплины, преподаваемые в рамках магистерской программы публичного права, оказались без преподавателей. Чем это собирается компенсировать наше руководство, я не знаю. Я не знаю, как это возможно сделать, и как на это можно было пойти. Потому что учебный план был утвержден на самом высоком уровне проректором по учебной работе, и вдруг за месяц до начала нового учебного года, когда уже и ребята поступили, имея в виду и конкретных преподавателей, и конкретные дисциплины, я не знаю. Вот за это у меня болит душа больше всего – за судьбу магистерской программы, которую я возглавляла, академическим руководителем которой я являлась полтора года, – рассказала профессор Ирина Алебастрова.

Директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров рассказал Радио Свобода, что никаких "черных списков" преподавателей, которым грозит увольнение, в ВШЭ нет, а все летние увольнения преподавателей связаны с реорганизацией ВУЗа:

Все кадровые изменения связаны с реорганизацией ВУЗа, "черных списков" преподавателей нет

– В Высшей школе экономики в рамках новой программы развития до 2030 года ведется реорганизация трех факультетов: факультета гуманитарных наук, факультета права и факультета бизнеса и менеджмента. Общий смысл происходящих изменений – мы хотим переводить университет на проектные рельсы, мы строим проектный университет, и это предполагает существенное изменение подходов к работе научных коллективов и не только. Нам крайне важны междисциплинарные исследования, которые будут осуществляться в Высшей школе экономики. Мы традиционно не комментируем конкретные фамилии, потому что это было бы некорректно и неэтично по отношению к ним с нашей стороны. Но все кадровые изменения, которые происходят в Высшей школе экономики, связаны исключительно с нашим внутренним процессом реорганизации факультетов. Мы заранее, заблаговременно и очень подробно объясняли, в чем смысл этого процесса, было очень много публикаций на сайте, были интервью наших руководителей, которые рассказывали, что мы делаем и зачем.

– Студенты обеспокоены тем, что это происходит прямо перед началом нового учебного года. Они опасаются, что увольнение ряда ведущих ученых, специалистов повлияет на дальнейшее качество их обучения.

– Мы понимаем их беспокойство, но, во-первых, мы объяснили, что никакие обязательства в рамках образовательных программ, которые взял на себя университет, совершенно не пострадают. Наоборот, у нас есть понятная образовательная программа, и на качестве обучения это совершенно никак не отразится.

–​ Ранее из ВШЭ были уволены ряд преподавателей философии, культурологии, в том числе, политолог Кирилл Мартынов, которые известен своей критикой властей. Можно ли сказать, что в Высшей школе экономики происходит зачистка преподавателей, которые критикуют действующую власть?

Никакого "черного списка" неблагонадежных преподавателей у нас нет

– Конечно же, нет. У нас очень много преподавателей, и никакие их убеждения – ни оппозиционные, ни провластные – не могут стать причиной для продолжения контракта или его разрыва. У нас работает огромное количество людей с оппозиционными взглядами, но их взгляды никак не влияют на их преподавание в Высшей школе экономики. Никакого "черного списка" неблагонадежный преподавателей – кандидатов на увольнение, у нас нет, это фейк, – сообщил директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.

Студенты и аспиранты факультета права ВШЭ считают, что уволенные преподаватели составляли костяк кафедры конституционного и муниципального права, и без них факультет потеряет свою уникальность. Инициативная группа выпускников ВШЭ вместе со студсоветом "Вышки" направили письмо в деканат и попросили объяснить, по каким причинам с преподавателями были расторгнуты трудовые договоры и планируется ли с ними заключение новых контрактов (переписка есть в распоряжении Радио Свобода). В деканате на этот вопрос не ответили, но рассказали, что реорганизация факультета права самым положительным образом повлияет и на качество юридического образования на факультете, и на научную деятельность преподавателей, студентов и аспирантов.

Но большинство студентов факультета права недовольны увольнением ведущих преподавателей. ‎Об этом Радио Свобода рассказал бывший аспирант факультета права ВШЭ‎ Мирза Чирагов:

В аспирантуру и магистратуру идут к конкретным преподавателям

– Никаких формальных причин увольнять преподавателей я не вижу. Эти преподаватели являются ведущими специалистами в своей академической деятельности, и все их достижения это ярко показывают. Они были отмечены самой Высшей школой экономики как лучшие преподаватели. Поэтому других мотивов, кроме борьбы с неудобными преподавателями, я не нахожу. Я не раз подчеркивал, что многие ребята, и я сам в том числе, в магистратуру и в аспирантуру идут к конкретным преподавателям: им важно, кто их будет обучать, чему будут обучать, с кем они будут вести научную работу. Соответственно, магистерское направление "Публичное право" сейчас под угрозой, потому что многие ребята шли именно к конкретным преподавателям.

–​ Меняется ли атмосфера в ВУЗе после этих увольнений?

"Вышка" славилась своей академической автономией, здесь был представлен разный спектр мнений

– Конечно, ведь "Вышка" многим отличалась от других вузов. Мы сейчас обсуждаем эту новость среди студентов, и я вижу, что многие пишут: "А чем тогда Вышка лучше МГУ?" Многие ребята шли в "Вышку" потому, что она славилась своей академической автономией, здесь был представлен разный спектр мнений, обсуждались разные темы, и на одной и той же кафедре существовали преподаватели с совершенно разными мнениями. Все эти мнения принимаются и в нормальной, здоровой академической среде обсуждаются. И многие выбирают этот курс, мне кажется, именно поэтому – это один из важнейших критериев выбора.

– Это не первая волна увольнений преподавателей в ВШЭ. Некоторое время назад были уволены преподаватели факультета философии, ведущие политологи, сейчас вот ваши коллеги, юристы. С чем вы это связываете в принципе?

Я не представляю, как специалист в области конституционного права не может комментировать поправки в Конституцию

– Если смотреть глобально – идет наступление в целом на академическую автономию. Наших преподавателей объединяет не только высокий профессионализм, но и свободная точка зрения на происходящее. Хотим мы этого или нет, мы видим тенденцию борьбы с не очень удобными преподавателями, которые имеют какую-то особую точку зрения и публично комментируют разные вопросы. И это нормально. Я не представляю, как специалист в области конституционного права не может комментировать поправки в Конституцию, – полагает Мирза Чирагов.

В августе ВШЭ прекратила сотрудничество с преподавателем кафедры философии, политологом Кириллом Мартыновым. Он полагает, что приказ прекращать сотрудничество с критиками действующей власти пришел в "Вышку" извне:

Прослеживается очевидная свзять с гражданской позицией людей, которые остались без контрактов

– Буквально до этого лета Высшая школа экономики считалась либеральным университетом. Ее официальная позиция на все увольнения заключается в том, что идет реорганизация, и кто-то из преподавателей в нее вписался, а кто-то нет. Но если посмотреть на фамилии тех, кто не вписался, мы увидим, что там довольно слабо прослеживается корреляция между их научными достижениями и сохранением контракта или между их качеством преподавания, которое студенты оценивают ежегодно, и продлением контракта. А прослеживается довольно очевидная связь с гражданской позицией людей, которые остались без контрактов. Наверное, самый показательный пример – это профессор Елена Лукьянова с факультета права.

– Откуда пришла идея увольнения людей с гражданской позицией?

Такие идеи самостоятельно в голову не приходят

– Трудно себе представить, что кто-то в руководстве "Вышки" проснулся и сказал: а давайте тех, у кого слишком активная гражданская позиция, просто возьмем и уволим. Такие идеи самостоятельно в голову не приходят. Если это так, то получается, что есть какой-то внешний фактор, о котором мы не знаем, у нас нет на руках документов, "Вышка" нам про это не рассказывает и, наверное, уже никогда не расскажет. Я не хочу заниматься вендеттой с "Вышкой": я слишком долго там работал и слишком многих там знаю и ценю. Большинство из коллег продолжают там работать, и слава богу. В общем, моя гипотеза заключается в том, что кто-то извне пришел в Высшую школу экономики со списком и сказал: "Эти люди очень вредят, они готовят таких студентов, условно, как Егор Жуков, и этого не должно быть. У вас здесь рассадник неблагонадежности, вы государственный вуз, примите, пожалуйста, меры". Может быть, я ошибаюсь, но другого объяснения, исходя из конкретно уволенных людей, у меня нет.

–​ Как увольнение ведущих, известных преподавателей ВУЗа отразится на качестве образования в ВШЭ и на ее репутации?

Там есть политические лояльные профессионалы, в этом смысле в "Вышке" все должно быть хорошо

– Что касается качества преподавания: " Вышка" – очень большой и богатый университет, и там параллельно с увольнениями происходит много хороших процессов. Для факультета права это, наверное, очень серьезный удар. Но в смысле преподавания "Вышка" как-нибудь отыграется в конечном итоге. Все равно ничего более содержательного в российском образовании, кроме Высшей школы экономики, как не было, так и нет. Там есть выдающиеся профессионалы, политически лояльные или занявшие позицию невмешательства, и в этом смысле у "Вышки" все должно быть хорошо. Думаю, что для каких-то студентов происходящее – это личная обида. Что будет с репутацией ВУЗа – посмотрим через некоторое время. Потому что есть подозрения, что когда кто-то начинает играть в такие игры: "вы же все сами понимаете", и какие-то темы уже нельзя обсуждать в Фейсбуке, эти флажки постоянно передвигаются. В этом году на выход пошли самые скандальные преподаватели, но никто не мешает в следующем году уволить кого-нибудь, кто просто поставит антиправительственные лайки. Я сейчас утрирую, но смысл такой, что ситуация с репутацией будет как-то дальше развиваться, – полагает политолог Кирилл Мартынов.

Стало известно, что с 1 сентября в ВШЭ прекращает работать преподаватель Школы философии Виктор Горбатов . Об этом он рассказал в Фейсбуке. Он уточнил, что пока не получил официального объяснения от руководства, "но и так понятно". "За последнее время руководство ВШЭ оказалось не очень довольно мною, и это взаимно. Надеюсь, то общественное внимание, которое я стремился привлечь к происходящему в стенах университета, помогло хоть кому-то. Бояться и молчать никогда не было для меня подходящим способом решения проблем", – написал Виктор Горбатов.