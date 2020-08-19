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Политика

"Рассадник неблагонадежности, примите меры": увольнения в ВШЭ

Студенты и аспиранты Высшей школы экономики (ВШЭ) выступили против увольнения ведущих преподавателей кафедры конституционного права ВУЗа. О расторжении с ними контрактов ранее сообщили профессора Елена Лукьянова, Ирина Алебастрова и Елена Глушко, а также доцент Андрей Щербович. Заведующий кафедрой конституционного права профессор Михаил Краснов переведен на должность преподавателя-исследователя, что лишает его возможности заниматься преподавательской деятельностью. В поддержку уволенных преподавателей высказались участники Конституционного клуба, которые полагают, что ведущие сотрудники кафедры конституционного права были уволены за критику поправок к Конституции, так как считали их недемократическими.

Ранее из ВУЗа были уволены пять преподавателей Школы философии ВШЭ. Еще в январе журнал Doxa писал, что администрация ВШЭ хочет запретить студентам и сотрудникам делать публичные заявления, в том числе подписывать открытые письма. 3 июля студенческий журнал Doxa и The Insider сообщили, что из Высшей школы экономики планируют уволить оппозиционно настроенных преподавателей.

6 июля из Высшей школы экономики уволили академического руководителя образовательной программы "Культурология" доцента Ольгу Рогинскую из-за ее поста в Фейсбуке и интервью о предстоящих сокращениях в вузе. В посте она написала о сокращениях в ВШЭ, а в интервью Doxa заявила, что руководство ВУЗа недовольно образовательной программой, и ее будут кардинально менять.

Сотрудники и студенты Вышки считают, что преподавателей увольняют по политическим мотивам. Формально ученых-правоведов уволили в рамках реорганизации факультета права. Ранее по этой же причине были уволены несколько преподавателей Школы философии ВШЭ, в том числе редактор отдела политики "‎Новой газеты" Кирилл Мартынов. Во время работы у руководства ВУЗа не было никаких претензий к уволенным: Елена Лукьянова получала статус лучшего преподавателя факультета права последние шесть лет, Ирина Алебастрова получила этот статус в прошлом году, Кирилл Мартынов – с 2013 по 2018 год. Еще раньше из ВШЭ уволили доцентов Эллу Панеях и Александра Кынева, последовательно критикующих действия российской власти.

В интервью Радио Свобода профессор Ирина Алебастрова рассказала, что не согласна с увольнением из ВШЭ и постарается оспорить его законными методами:

Это может быть связано с моим неодобрительным отношением к поправкам в Конституцию, какими-то другими высказываниями

– Поскольку я юрист, мне сложно говорить о причинах своего увольнения, так как я привыкла ссылаться на доказательства, на материалы, на какие-то документы. В этом случае ни на какие обстоятельства юридического характера я сослаться не могу. Ко мне никогда не было никаких претензий, никаких замечаний, никаких взысканий, нагрузку я всегда перевыполняла, и перевыполняла значительно. Мой вариант ребрендинга программы, в которую я, будучи ее академическим руководителем, вкладывала большие силы, была одобрена ученым советом факультета права. Я могу только догадываться, что это связано с моими высказываниями даже не политического, а профессионального характера. Это может быть связано с моим неодобрительным отношением к поправкам, которые были внесены в Конституцию, какими-то другими высказываниями относительно вопросов конституционно-правового значения. Поскольку у меня нет других версий юридического характера, я могу связать это только со своими данными высказываниями профессионального характера.

Профессор Ирина Алебастрова
Профессор Ирина Алебастрова

Как это вам объяснило руководство ВУЗа?

Заместитель декана факультета права объяснил это тем, что сокращается моя ставка

– Руководство ВУЗа объяснило это тем, что заканчивается срок моего трудового договора. Хотя это не так, потому что никаких дополнительных соглашений о продлении срока договора я не заключала, то есть мой трудовой договор на сегодняшний день можно фактически считать заключенным бессрочно. Поэтому и юридических зацепок тут нет. Заместитель декана факультета права объяснил это тем, что сокращается моя ставка. Почему именно моя – я объяснить не могу, поскольку студентов набрано не меньше, часы на конституционно-правовые дисциплины не сокращены. Поэтому и тут никаких убедительных объяснений своего увольнения я не услышала.

По какому принципу руководство вуза выбирало тех, кого надо уволить, как вы думаете? Они это сами решали или получили откуда-то сигналы?

Наше увольнение ухудшит качество образования

– Мне об этом ничего не известно. Что касается моих планов: поскольку мне очень нравится преподавать именно в "Вышке", я рассчитываю еще побороться за свою работу, и у меня для этого есть юридические основания. Поэтому пока никаких других планов я не строю. Наше увольнение, безусловно, ухудшит качество образования. Я очень переживаю за свою магистерскую программу, потому что на две трети дисциплины, преподаваемые в рамках магистерской программы публичного права, оказались без преподавателей. Чем это собирается компенсировать наше руководство, я не знаю. Я не знаю, как это возможно сделать, и как на это можно было пойти. Потому что учебный план был утвержден на самом высоком уровне проректором по учебной работе, и вдруг за месяц до начала нового учебного года, когда уже и ребята поступили, имея в виду и конкретных преподавателей, и конкретные дисциплины, я не знаю. Вот за это у меня болит душа больше всего – за судьбу магистерской программы, которую я возглавляла, академическим руководителем которой я являлась полтора года, – рассказала профессор Ирина Алебастрова.

Высшая школа экономики
Высшая школа экономики

Директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров рассказал Радио Свобода, что никаких "черных списков" преподавателей, которым грозит увольнение, в ВШЭ нет, а все летние увольнения преподавателей связаны с реорганизацией ВУЗа:

Все кадровые изменения связаны с реорганизацией ВУЗа, "черных списков" преподавателей нет

– В Высшей школе экономики в рамках новой программы развития до 2030 года ведется реорганизация трех факультетов: факультета гуманитарных наук, факультета права и факультета бизнеса и менеджмента. Общий смысл происходящих изменений – мы хотим переводить университет на проектные рельсы, мы строим проектный университет, и это предполагает существенное изменение подходов к работе научных коллективов и не только. Нам крайне важны междисциплинарные исследования, которые будут осуществляться в Высшей школе экономики. Мы традиционно не комментируем конкретные фамилии, потому что это было бы некорректно и неэтично по отношению к ним с нашей стороны. Но все кадровые изменения, которые происходят в Высшей школе экономики, связаны исключительно с нашим внутренним процессом реорганизации факультетов. Мы заранее, заблаговременно и очень подробно объясняли, в чем смысл этого процесса, было очень много публикаций на сайте, были интервью наших руководителей, которые рассказывали, что мы делаем и зачем.

Студенты обеспокоены тем, что это происходит прямо перед началом нового учебного года. Они опасаются, что увольнение ряда ведущих ученых, специалистов повлияет на дальнейшее качество их обучения.

– Мы понимаем их беспокойство, но, во-первых, мы объяснили, что никакие обязательства в рамках образовательных программ, которые взял на себя университет, совершенно не пострадают. Наоборот, у нас есть понятная образовательная программа, и на качестве обучения это совершенно никак не отразится.

–​ Ранее из ВШЭ были уволены ряд преподавателей философии, культурологии, в том числе, политолог Кирилл Мартынов, которые известен своей критикой властей. Можно ли сказать, что в Высшей школе экономики происходит зачистка преподавателей, которые критикуют действующую власть?

Никакого "черного списка" неблагонадежных преподавателей у нас нет

– Конечно же, нет. У нас очень много преподавателей, и никакие их убеждения – ни оппозиционные, ни провластные – не могут стать причиной для продолжения контракта или его разрыва. У нас работает огромное количество людей с оппозиционными взглядами, но их взгляды никак не влияют на их преподавание в Высшей школе экономики. Никакого "черного списка" неблагонадежный преподавателей – кандидатов на увольнение, у нас нет, это фейк, – сообщил директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.

Студенты и аспиранты факультета права ВШЭ считают, что уволенные преподаватели составляли костяк кафедры конституционного и муниципального права, и без них факультет потеряет свою уникальность. Инициативная группа выпускников ВШЭ вместе со студсоветом "Вышки" направили письмо в деканат и попросили объяснить, по каким причинам с преподавателями были расторгнуты трудовые договоры и планируется ли с ними заключение новых контрактов (переписка есть в распоряжении Радио Свобода). В деканате на этот вопрос не ответили, но рассказали, что реорганизация факультета права самым положительным образом повлияет и на качество юридического образования на факультете, и на научную деятельность преподавателей, студентов и аспирантов.

Но большинство студентов факультета права недовольны увольнением ведущих преподавателей. ‎Об этом Радио Свобода рассказал бывший аспирант факультета права ВШЭ‎ Мирза Чирагов:

В аспирантуру и магистратуру идут к конкретным преподавателям

– Никаких формальных причин увольнять преподавателей я не вижу. Эти преподаватели являются ведущими специалистами в своей академической деятельности, и все их достижения это ярко показывают. Они были отмечены самой Высшей школой экономики как лучшие преподаватели. Поэтому других мотивов, кроме борьбы с неудобными преподавателями, я не нахожу. Я не раз подчеркивал, что многие ребята, и я сам в том числе, в магистратуру и в аспирантуру идут к конкретным преподавателям: им важно, кто их будет обучать, чему будут обучать, с кем они будут вести научную работу. Соответственно, магистерское направление "Публичное право" сейчас под угрозой, потому что многие ребята шли именно к конкретным преподавателям.

–​ Меняется ли атмосфера в ВУЗе после этих увольнений?

"Вышка" славилась своей академической автономией, здесь был представлен разный спектр мнений

– Конечно, ведь "Вышка" многим отличалась от других вузов. Мы сейчас обсуждаем эту новость среди студентов, и я вижу, что многие пишут: "А чем тогда Вышка лучше МГУ?" Многие ребята шли в "Вышку" потому, что она славилась своей академической автономией, здесь был представлен разный спектр мнений, обсуждались разные темы, и на одной и той же кафедре существовали преподаватели с совершенно разными мнениями. Все эти мнения принимаются и в нормальной, здоровой академической среде обсуждаются. И многие выбирают этот курс, мне кажется, именно поэтому – это один из важнейших критериев выбора.

Это не первая волна увольнений преподавателей в ВШЭ. Некоторое время назад были уволены преподаватели факультета философии, ведущие политологи, сейчас вот ваши коллеги, юристы. С чем вы это связываете в принципе?

Я не представляю, как специалист в области конституционного права не может комментировать поправки в Конституцию

– Если смотреть глобально – идет наступление в целом на академическую автономию. Наших преподавателей объединяет не только высокий профессионализм, но и свободная точка зрения на происходящее. Хотим мы этого или нет, мы видим тенденцию борьбы с не очень удобными преподавателями, которые имеют какую-то особую точку зрения и публично комментируют разные вопросы. И это нормально. Я не представляю, как специалист в области конституционного права не может комментировать поправки в Конституцию, – полагает Мирза Чирагов.

В августе ВШЭ прекратила сотрудничество с преподавателем кафедры философии, политологом Кириллом Мартыновым. Он полагает, что приказ прекращать сотрудничество с критиками действующей власти пришел в "Вышку" извне:

Прослеживается очевидная свзять с гражданской позицией людей, которые остались без контрактов

– Буквально до этого лета Высшая школа экономики считалась либеральным университетом. Ее официальная позиция на все увольнения заключается в том, что идет реорганизация, и кто-то из преподавателей в нее вписался, а кто-то нет. Но если посмотреть на фамилии тех, кто не вписался, мы увидим, что там довольно слабо прослеживается корреляция между их научными достижениями и сохранением контракта или между их качеством преподавания, которое студенты оценивают ежегодно, и продлением контракта. А прослеживается довольно очевидная связь с гражданской позицией людей, которые остались без контрактов. Наверное, самый показательный пример – это профессор Елена Лукьянова с факультета права.

Политолог Кирилл Мартынов
Политолог Кирилл Мартынов

Откуда пришла идея увольнения людей с гражданской позицией?

Такие идеи самостоятельно в голову не приходят

– Трудно себе представить, что кто-то в руководстве "Вышки" проснулся и сказал: а давайте тех, у кого слишком активная гражданская позиция, просто возьмем и уволим. Такие идеи самостоятельно в голову не приходят. Если это так, то получается, что есть какой-то внешний фактор, о котором мы не знаем, у нас нет на руках документов, "Вышка" нам про это не рассказывает и, наверное, уже никогда не расскажет. Я не хочу заниматься вендеттой с "Вышкой": я слишком долго там работал и слишком многих там знаю и ценю. Большинство из коллег продолжают там работать, и слава богу. В общем, моя гипотеза заключается в том, что кто-то извне пришел в Высшую школу экономики со списком и сказал: "Эти люди очень вредят, они готовят таких студентов, условно, как Егор Жуков, и этого не должно быть. У вас здесь рассадник неблагонадежности, вы государственный вуз, примите, пожалуйста, меры". Может быть, я ошибаюсь, но другого объяснения, исходя из конкретно уволенных людей, у меня нет.

–​ Как увольнение ведущих, известных преподавателей ВУЗа отразится на качестве образования в ВШЭ и на ее репутации?

Там есть политические лояльные профессионалы, в этом смысле в "Вышке" все должно быть хорошо

– Что касается качества преподавания: " Вышка" – очень большой и богатый университет, и там параллельно с увольнениями происходит много хороших процессов. Для факультета права это, наверное, очень серьезный удар. Но в смысле преподавания "Вышка" как-нибудь отыграется в конечном итоге. Все равно ничего более содержательного в российском образовании, кроме Высшей школы экономики, как не было, так и нет. Там есть выдающиеся профессионалы, политически лояльные или занявшие позицию невмешательства, и в этом смысле у "Вышки" все должно быть хорошо. Думаю, что для каких-то студентов происходящее – это личная обида. Что будет с репутацией ВУЗа – посмотрим через некоторое время. Потому что есть подозрения, что когда кто-то начинает играть в такие игры: "вы же все сами понимаете", и какие-то темы уже нельзя обсуждать в Фейсбуке, эти флажки постоянно передвигаются. В этом году на выход пошли самые скандальные преподаватели, но никто не мешает в следующем году уволить кого-нибудь, кто просто поставит антиправительственные лайки. Я сейчас утрирую, но смысл такой, что ситуация с репутацией будет как-то дальше развиваться, – полагает политолог Кирилл Мартынов.

Стало известно, что с 1 сентября в ВШЭ прекращает работать преподаватель Школы философии Виктор Горбатов . Об этом он рассказал в Фейсбуке. Он уточнил, что пока не получил официального объяснения от руководства, "но и так понятно". "За последнее время руководство ВШЭ оказалось не очень довольно мною, и это взаимно. Надеюсь, то общественное внимание, которое я стремился привлечь к происходящему в стенах университета, помогло хоть кому-то. Бояться и молчать никогда не было для меня подходящим способом решения проблем", – написал Виктор Горбатов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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