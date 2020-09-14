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Новости - общество

Мошенничество в "Роскосмосе": расследуется дело о "двойной оплате"

Ракета-носитель "Союз" выводит на орбиту грузовой корабль "Прогресс", июль 2020

Московское следственное управление расследует уголовное дело о мошенничестве в госкорпорации "Роскосмос". Как стало известно "Коммерсанту", речь идёт о двойной оплате работ, связанных с улучшением программного обеспечения при запусках грузовых и пилотируемых кораблей "Прогресс". Предполагаемый ущерб составляет около 200 миллионов рублей.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено следователями Центрального административного округа Москвы по результатам аудита, проведённого Роскосмосом ещё в 2018 году. Как отмечает "Коммерсантъ", было установлено, что Роскосмос заключал с головным институтом госкорпорации (ЦНИИмаш) договоры на обновление программных средств и подготовку персонала космодрома Байконур, Центра управления полётами и научного судна "Космонавт Виктор Пацаев".

Подозреваемых или обвиняемых по данному уголовному делу пока нет. Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что минувшим летом в Москве по решению Бабушкинского районного суда были арестованы несколько заместителей главы ракетной корпорации "Энергия", подозреваемых в причастности к хищению 1 миллиарда рублей, выделенных на оснащение российского модуля МКС.

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