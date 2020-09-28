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live Лицом к событию. Рубль рушат: вирус, война, выборы в США и прочие инопланетяне

Лицом к событию. Рубль рушат: вирус, война, выборы в США и прочие инопланетяне
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Лицом к событию. Рубль рушат: вирус, война, выборы в США и прочие инопланетяне

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Как государственная политика влияет на курс национальной валюты?  Официальные и реальные причины обвала рубля обсуждают экономисты Евгений Гонтмахер и Игорь Николаев и политик Леонид Гозман.

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