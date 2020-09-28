Время Свободы: "За две недели школьники не станут менее восприимчивы к вирусу"

Власти Москвы продлили школьные каникулы из-за роста числа заболевших коронавирусом***Грузия пытается сохранить баланс в отношениях с Ереваном и Баку на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе***Эммануэль Макрон встретился в Вильнюсе со Светланой Тихановской