Дороги к свободе. Донбасс: блокада диалога

Как сдвинуть с мёртвой точки переговорный процесс об урегулировании ситуации на Донбассе? Почему переговоры в Трехсторонней контактной группе вызывают такие эмоции в украинском обществе? Виталий Портников говорит с главой украинской делегации в ТКГ, первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.
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