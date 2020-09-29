Дороги к свободе. Донбасс: блокада диалога

Как сдвинуть с мёртвой точки переговорный процесс об урегулировании ситуации на Донбассе? Почему переговоры в Трехсторонней контактной группе вызывают такие эмоции в украинском обществе? Виталий Портников говорит с главой украинской делегации в ТКГ, первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.