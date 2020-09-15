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В США ученые обнаружили белок, который нейтрализует коронавирус

Ученые из Питтсбургского университета (США) обнаружили белок, способный полностью нейтрализовать коронавирус нового типа даже при минимальной дозировке. Обнаруженный белок способен входить в контакт с S-белком коронавируса, проникать внутрь него и уничтожать.

Речь идет о белковом соединении, которое в десять раз меньше полноразмерного антитела, используемого для создания препарата Ab8 против COVID-19, говорится в исследовании, опубликованном в понедельник научном журнале Cell.

В исследовании отмечается, что данный препарат показал высокую эффективность в профилактике и лечении коронавирусной инфекции среди мышей и хомяков. При этом специалисты обратили внимание на то, что молекулы обнаруженного вещества не связываются с клетками человека, за счет чего можно минимизировать негативные побочные эффекты.

"Ab8 не только имеет потенциал в терапии COVID-19, но и рассматривается как профилактическое средство для предотвращения заражения людей коронавирусом нового типа", - сказал один из авторов исследования Джон Меллорс.

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