Вакцина от COVID-19 стала одной из острых тем выборной кампании в США

Темпы создания вакцины от коронавируса в США стали одной из тем ожесточенных дискуссий в рамках кампании по выборам президента.

Республиканец Дональд Трамп, баллотирующийся на второй президентский срок, обвинил демократов в пренебрежительном отношении к его словам о том, что вакцина может быть запущена в оборот перед выборами, намеченными на 3 ноября. Отвечая на критику со стороны Камалы Харрис, которую демократы номинировали на пост вероятного вице-президента США, Трамп подчеркнул, что она поддержала "безрассудную риторику" в политических целях. "То, что они говорят, это всё весьма тревожно для нашей страны, но вакцина будет очень эффективной и безопасной", - сказал Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Ранее американский президент заявлял, что вакцина у США может появиться уже в будущем месяце. Но до сих пор не ясно, подтвердят ли её разработчики к октябрю безопасность и действенность препарата. Трамп не раз говорил, что для него важно обеспечить полное восстановление экономики страны, пострадавшей от пандемии, тогда как демократы ставят под сомнение процесс создания вакцины, чтобы подорвать его политическую репутацию.

Камала Харрис, в свою очередь, говорила, что, по её мнению, словам Дональда Трампа по поводу вакцины не стоит доверять. В интервью CNN она настаивала, что ученые сейчас вынуждены молчать, так как Трамп хочет переизбраться. Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил, что обеспокоен тем, что американцы будут с подозрением относиться к вакцинации от COVID-19, так как Трамп "подрывает общественное доверие". Одновременно Байден заметил, что если бы он сам лично мог обеспечить людей вакциной "уже завтра", то сделал бы это, несмотря на перспективы на выборах. "Нам нужна вакцина и она нужна нам сейчас", - подчеркнул кандидат от демократов.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи на прошлой неделе заверил, что не чувствует политического давления в процессе разработки вакцины. По его словам, разработки ведутся при соблюдении всех процедур, и что вакцина может быть готова после начала 2021 года.

В США сейчас финальную, третью стадию испытаний, проходят три препарата. В каждом из исследований участвуют около 30 тысяч добровольцев. Сами Штаты в мировой статистике по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции долгое время остаются на первом месте. Заразившихся вирусом в стране сейчас свыше 6 миллионов 300 тысяч, умерших – более 189 тысяч человек.