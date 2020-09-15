МВД решило не наказывать за оскорбление полицейских в Сети

Министерство внутренних дел России отказалось от законопроекта, предусматривающего введение ответственности за оскорбление полицейских в интернете. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, документ прошел общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу, но МВД отказалось от его дальнейшей разработки, и рассматриваться он не будет. Причину отказа собеседник агентства не уточнил.

27 сентября прошлого года МВД России сообщило о начале разработки по поручению министра внутренних дел Владимира Колокольцева законопроекта, который преполагал изменения в федеральный закон "О полиции". Документ предусматривал блокировку постов в интернете, выражающих "явное неуважение к органам внутренних дел", а также штрафы в размере 100 тысяч рублей, пишет ТАСС.

Сейчас действующей редакцией закона "О полиции" предусматривается ответственность, в том числе за воспрепятствование выполнению сотрудником полиции служебных обязанностей, оскорбление, оказание сопротивления, насилие по отношению к нему либо невыполнение законных требований полицейского.