Экспертиза признала слово "мусор" неоскорбительным для полиции

Экспертиза по уголовному делу об оскорблении полицейского во время акции против строительства храма в Екатеринбурге обнаружила в действиях обвиняемого Станислава Мельниченко "лингвистические признаки неприличной формы выражения". Об этом сообщает телеграм-канал "Апология протеста", который опубликовал фрагмент экспертизы.

Речь идёт о нецензурном слове, которым в последнее время оппозиционные активисты характеризуют президента России Владимира Путина, ставя его после прилагательного "сказочный". По версии следствия, именно таким словом Мельниченко обозвал сотрудника полиции Евгения Крюкова.

При этом экспертиза постановила, что в слове "мусор", которым Мельниченко якобы также оскорбил Крюкова, признаки неприличной формы выражения отсутствуют.

Участника акции против строительства храма в Екатеринбурге Станислава Мельниченко обвиняют в том, что во время неё он оскорбил сотрудника отделения полиции по работе со СМИ, который снимал протестующих на видеокамеру. При этом пострадавший был на акции без формы и знаков отличия.

По статье уголовного кодекса "оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей" Мельниченко грозит штраф в размере его трёхмесячного дохода или исправительные работы сроком до одного года.

Ранее стало известно, что полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по факту массовых беспорядков во время акции против строительства храма. При этом конкретных обвиняемых в деле пока нет.

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