На природу по билетам? Власти делают платным посещение лесов и парков

Правительство России выпустило постановление о взимании платы за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В регионах не понимают, надо ли брать деньги только за прогулки в национальных парках или же пытаться продавать билеты в любую рощу.



Категории граждан



ООПТ – термин, использующийся в российском законодательстве, обозначающий территории, где полностью или частично запрещена хозяйственная деятельность ради сохранения природы. По эту категорию попадают как районные парки и примыкающие к городам леса, где люди проводят время на свежем воздухе, так и заповедники с национальными парками, доступ в которые может быть ограничен ради сохранения редких животных и растений. По данным Министерства природных ресурсов и экологии России, в 2017 году ООПТ составляли 13,6 процента территории страны.

Приводятся также категории граждан, с которых также нельзя собирать деньги

13 июля 2020 года правительство России опубликовало постановление "Об утверждении правил платы для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, за посещение особо охраняемых природных территорий и установление случаев освобождения от взимаемой платы".

Согласно документу, плата за посещение ООПТ федерального значения должна составлять не менее 1 процента от прожиточного минимума (сейчас это 9311 рублей), ООПТ регионального значения – не менее 0,5 процента, ООПТ местного значения – не менее 0,25.

Как следует из названия постановления, деньги нельзя брать с жителей населенных пунктов, расположенных рядом с ООПТ. В тексте приводятся также категории граждан, с которых также нельзя собирать деньги: от детей, инвалидов и сопровождающих инвалидов лиц до ветеранов боевых действий, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и людей, переживших блокаду Ленинграда. При этом оговаривается, что могут быть установлены и другие категории, с которых нельзя брать деньги за посещение природы.

Когда применять

Главный вопрос, который вызывает это постановление – в нем не учтены ситуации, при которых за посещение природных территорий вообще можно не требовать оплаты. Иначе говоря, если понимать документ буквально, теперь нужно продавать билеты практически в каждую рощу. Как это реализовать, а также зачем – не поясняется. Кроме того, некоторые поселения могут находиться внутри территорий, являющихся ООПТ: их жители оказываются отрезанными от возможности бесплатного посещения друзьями и родственниками. Подписи за отмену этого постановления собирают на Change.org.

Постановление правительства касается только тех случаев, где было решено, что плату нужно взимать

Депутат Государственной думу от КПРФ Ольга Алимова рассказала Радио Свобода, что будет добиваться его пересмотра: во-первых, непонятно, касается ли оно всех природных территорий, во-вторых, по мнению Алимовой, правильно было бы устанавливать максимально возможные цены, а не минимальные. Председатель комитета Госдумы по экологии, член фракции "Единая Россия" Владимир Бурматов не ответил на предложение Радио Свобода об интервью.

Представитель инициативной группа "За сохранение Троицкого леса", юрист Ольга Сластунина считает, что в документе нет противоречий: в 2018 году в закон об ООПТ были внесены изменения, согласно которым вход на такие территории может быть как платным, так и бесплатным. Постановление правительства касается только тех случаев, где было решено, что плату нужно взимать.

Большие ООПТ, как правило, не огораживают забором

– Это касается тех ООПТ, где есть администрация: заповедники, национальные парки, природные парки. В ООПТ без административного управления деньги собирать некому. Большие ООПТ, как правило, не огораживают забором, но есть какое-то количество работников, обеспечивающих охрану. Часто на такие территории есть, например, один въезд, и там стоит пропускной пункт, – рассказывает менеджер проектов Лесного попечительского совета России Михаил Корпачевский.

В пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии России Радио Свобода сказали, что так как к постановлению правительства поступает много вопросов, будет опубликовано пояснение. Официальный комментарий ведомства вскоре был действительно опубликован.

"До вступления постановления в силу размер платы не регулировался и устанавливался руководителем учреждения самостоятельно для граждан, приехавших из других регионов. В связи с этим был разработан порядок определения платы за посещение ООПТ на всех уровнях", – говорится в нем.

Собранные деньги должны оставаться в бюджете учреждения, управляющего охраняемой территорией

– Глобально мы эту идею поддерживаем: это общемировая практика, вход должен быть платным. Но плата должна взиматься не за сам факт входа, а должен быть определенный перечень услуг: организованный вывоз мусора, оборудованные стоянки, дрова. Если плату не взимать, это ложится на региональные бюджеты, которые и так сплошь и рядом дотационные. Собранные деньги должны оставаться в бюджете учреждения, управляющего охраняемой территорией и должны тратиться на поддержание существующей инфраструктуры. Этого нет в постановлении Мишустина (Михаил Мишустин, председатель правительства России – РС), но следует из Бюджетного кодекса РФ, – рассказывает Владимир Кревер, директор программы сохранения биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы.

Регионы ждут

Сейчас в регионах должны быть приняты решения, как постановление федерального правительства будет выполняться. Но на местах с решениями не спешат. В Министерстве природопользования и экологии Башкортостана на момент публикации материала комментарий Радио Свобода не предоставили. В пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Чувашии Радио Свобода ответили, что "вопрос пока не решен, мы посмотрим за практикой других регионов", также там отметили, что в Чувашии нет ООПТ, к которым был бы поток туристов из других частей России. Один из сотрудников правительства Московской области рассказал Радио Свобода, что решение по Подмосковью ещё не принято: предварительно, деньги хотят собирать только в национальных парках региона.

Как гражданину, который любит посещать природные территории, мне бы не хотелось, чтобы посещение было платным

В Тюменской области также пока только вырабатывают решение. В Челябинской области власти заявили, что не собираются брать плату за посещение ООПТ регионального значения, а за посещение природных территорий федерального значения плату брали и раньше. В правительстве Курганской области решают, целесообразно ли вводить плату за посещение ООПТ: не окажется ли убыточным сам сбор этих денег. Кроме того, там заявили, что направили в федеральное Минприроды вопросы к правительственному постановлению. "Учитывая социальную значимость документа, региональный проект будет разработан только после тщательного изучения федерального постановления профильными экспертами и консультаций с общественностью", – заявляют власти Саратовской области.

При этом уже появляется информация, что вход в некоторые ООПТ сделают платным именно на основании постановления правительства.

– Учитывая текущую ситуацию в экономике лесного хозяйства, любые дополнительные источники дохода на отрасли отразятся положительно. Но как гражданину, который любит посещать природные территории, мне бы не хотелось, чтобы посещение было платным, – говорит председатель Рослеспрофсоюза Денис Журавлев.

– Создается информационный шум, при этом из ООПТ постоянно изымают ценные участки, застраивают их. И это гораздо важнее, чем платить 100 рублей или нет, – считает Ольга Сластунина.

– Если будет постановлена задача зарабатывать деньги, на территориях начнут массово строить туристическую инфраструктуру, сами ООПТ будет поставлены под угрозу, – опасается Михаил Корпачевский.