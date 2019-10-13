Как врачи и учителя. Лесники начали кампанию за повышение оплаты труда

Работники лесных хозяйств заявили о начале кампании за достойные условия труда: они хотят, чтобы государство уделяло им внимание так же, как врачам и учителям. Пока у лесничих одни из самых низких зарплат в стране, в отрасль практически не идет молодежь. Лесные пожарные не только не имеют таких же льгот, как их коллеги, работающие в городах, но даже не получают от государства питание во время борьбы с огнем в лесу.

Профессиональный союз работников лесных отраслей России (Рослеспрофсоюз) начал кампанию "За достойный труд в лесном хозяйстве". Петиция с требованиями Рослеспрофсоюза доступна на Change.org. Лесники требуют повышения зарплаты, права на досрочный выход на пенсию для лесных пожарных, государственную поддержку молодых специалистов, чтобы они оставались в отрасли.

"Охрана, защита, воспроизводство лесов – задачи работников лесного хозяйства. Но сегодня лесоводы находятся в бедственном положении. Заработная плата – одна из самых низких в экономике страны. Существует огромный пласт нерешенных социально-трудовых проблем. Бюджетное финансирование лесного хозяйства недостаточно для выполнения всех возложенных на него функций. Важнейшая как для экономики, так и для экологии отрасль находится в кризисе, теряет квалифицированные кадры", – говорится в петиции.

По данным Рослеспрофсоюза, зарплаты лесоводов в два раза ниже средней по региону. Оклады, то есть гарантированная часть дохода, – 3-5 тысяч рублей, остальное – надбавки, доплаты и премии.

"Люди наиболее опасной профессии – лесные пожарные – лишены пенсионных льгот; государство не может даже обеспечить им питание при тушении лесных пожаров за счет федерального бюджета. […] Зачастую у работников нет спецодежды, форменного обмундирования, необходимых для работы инструментов, оргтехники, транспорта", – говорится в петиции.

У нас те же проблемы, что и у врачей, учителей, работников культуры

Рослеспрофсоюз входит в Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР) – провластное профсоюзное объединение. Но, в отличие от других подобных организаций, ведет активную политику по защите своих прав. В начале октября в ряде регионов активисты Рослеспрофсоюза участвовали в митингах, требуя повышения оплаты труда, в Сыктывкаре они митинговали вместе с защитниками Шиеса.

Председатель Рослеспрофсоюза Денис Журавлев рассказал Радио Свобода, что обращение, размещенное на Change.org, также направлено в правительство, Госдуму и Совет Федерации. Обращение также проходит премодерацию на Roi.ru, и под ним начат сбор "бумажных" подписей.

"Каждый год говорят об одних и тех же проблемах: пожары, незаконные рубки. Если какое-то финансирование для борьбы с пожарами и браконьерами выделяется, ужесточается контроль, то ситуация в социально-трудовой сфере [в лесной отрасли] практически не меняется. У нас те же проблемы, что и у врачей, учителей, работников культуры. И если медики и преподаватели пользуются каким-то вниманием власти, они отражены в майских указах президента, в отношении работников лесного хозяйства такого нет", – говорит Журавлев.

"Основная проблема по нашему региону, как и у всех, – недостаточность финансирования. Лесное хозяйство даже в советское время финансировалось по остаточному принципу. Отсюда невысокие зарплаты несмотря на ненормированный рабочий день, дежурства и рейды в пожароопасный период. Средняя зарплата основного персонала (лесничие, мастера, инженеры) – 1,3-1,8 МРОТ (минимальный размер оплаты труда, который отличается по регионам, однако на федеральном уровне установлен в размере 11 280 рублей в месяц – Прим.РС). Управленческого персонала (бухгалтерия, техники, секретари) – 1,1-1,2 МРОТ. Поэтому молодежь к нам не идет. Средний возраст в лесничествах по области приближается к 50 годам, в моем лесничестве – 54 года. Средний возраст лесничих и мастеров, тех, кто непосредственно работает в лесу, почти 60 лет", – рассказал Радио Свобода один из региональных руководителей Рослеспрофсоюза, пожелавший остаться анонимным.

На вопрос об условиях труда в отрасли активист Рослеспрофсоюза из Архангельска Игорь Колмаков обратил внимание на данные о зарплатах лесников в Архангельской области: с 2008 года размер оплаты их труда увеличивали дважды и дважды индексировали, но выросла она лишь на 22% за 11 лет, средний оклад сегодня – пять с половиной тысяч рублей.

Отзывы о работе в лесном хозяйстве России можно также найти и в интернете. Такие есть, например, на сайте "Социальной сети трудовой взаимопомощи" Antijob. Рассказывая об одном из лесничеств Еврейской автономной области, сотрудник упомянул, что за оклад в 10 тысяч рублей нужно заниматься сразу всем: от командировок по всему региону до ремонта компьютеров другим лесникам. При устройстве в "Мособллес", по словам одного из бывших сотрудников, ему не объяснили, что зарплата у него не 30 тысяч рублей, а 15 тысяч плюс возможные премии. Лесник из Иркутской области описывает ,что получил восемь тысяч за месяц при ненормированном рабочем дне.

Запущенная отрасль

"Хроническое недофинансирование шло с 1990-х годов. Директора лесхозов были вынуждены устраивать рубки леса, чтобы платить работникам хоть какую-то внятную зарплату, а также получать доход для себя. Потом с этим стали резко бороться, но зарплаты не подняли.

Люди, получающие профильное образование, в лесную отрасль в госсектор обычно не идут: такой зарплатой их не привлечь. Зарплаты очень низкие, особенно у тех, кто реально работает в лесу: я не говорю о чиновниках Рослесхоза в Москве, – рассказывает Михаил Карпачевский, сотрудник НКО "Лесной попечительский совет". – В позднесоветские времена [в лесной отрасли] работало очень много людей, до ста тысяч, в раннероссийские времена на них стали очень сильно экономить. Когда в 2006 году принимался Лесной кодекс, была идея, что лес надо передавать в частные руки, и нужно поменьше лесников на государевой службе: произошли очень сильные сокращения, которые ранее шли стихийно. Сейчас в лесу работает 20-25 тысяч человек. При этом им теперь больше приходится писать многочисленные отчеты, а не ходить по лесам. Так устроена система", – говорит Карпачевский.

"Могу предположить, что дело в масштабном уходе государства из отрасли без адекватной замены частником. А там, где государство остаётся, – в хроническом недофинансировании. Положение дел запущено, перспективы на изменение ситуации я оцениваю скептически", – говорит Павел Кудюкин, экономист и сопредседатель профсоюза "Университетская солидарность".

В пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Радио Свобода попросили прислать вопросы, но на момент публикации статьи ответы на них получены не были.