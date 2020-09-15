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Politico: штаб Трампа использовал в рекламе российские истребители

Дональд Трамп

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа использовал в рекламе изображения российского вооружения. Об этом пишет издание Politico.

Речь идет о рекламном постере "Поддержи наши войска". На плакате изображены силуэты солдат, над которыми летят самолеты. Американские и российские эксперты узнали истребитель МиГ-27, а также обратили внимание, что один из военных держит в руках автомат Калашникова.

Как отмечает Politico, использованная фотография взята из бесплатного фотобанка в интернете. Реклама транслировалась с 8 по 12 сентября.

Представители Трампа публикацию Politico пока не прокомментировали.

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября. Соперником Трампа будет кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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