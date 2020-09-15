В России за сутки умерло максимальное с 31 июля число пациентов с COVID

В России (включая аннексированный Крым) за сутки выявили 5 529 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли за день 150 пациентов. Это максимальное число умерших с 31 июля. Общее число летальных исходов с начала пандемии увеличилось до 18 785. Заболели за этот период более одного миллиона 73 тысяч человек, свыше 884 тысяч выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Больше всего новых случаев заражения за последние сутки выявили в Москве – 730. Это рекордный суточный прирост заболевших с 30 июня. Накануне число пациентов, умерших от COVID-19 в Москве с начала пандемии, превысило пять тысяч.

Тем временем в Роспотребнадзоре заявили, что Россия занимает 106 место в мире по летальности от COVID-19. Впрочем, к российской статистике по коронавирусу возникают вопросы. Так, по данным Росстата, в России за июль умерло более 10 тысяч инфицированных коронавирусом. Однако основной причиной смерти COVID-19 признан только у 4863 умерших.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на заседании президиума Российской академии наук, что человек, переболевший COVID-19, может представлять опасность для окружающих еще в течение 90 дней, поскольку он продолжает выделять вирус.



По её словам, такие наблюдения есть в России и за рубежом.

"Наши наблюдения сегодня — до 48 дней в России, а за рубежом есть до 90 дней", — цитирует Попову РИА Новости. При этом она уточнила, что у вирусоносителя может не быть никаких симптомов.



Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил сегодня , что более 300 человек привито российской вакциной от коронавирусной инфекции "Спутник V". Примерно у 14 процентов из них возникают жалобы на слабость, мышечные боли в течение суток, изредка бывает температура. Такие осложнения, по его словам, прогнозируемы, "это то, что описано в инструкции".



Российская вакцина от COVID-19, разработанная Центром Гамалеи Минздрава России, была официально зарегистрирована 11 августа, став тем самым первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только 2 фазы клинических испытаний, то есть была испытана лишь на нескольких десятках людей.

Согласно опросу "Левада-центра", большинство россиян – 54 процента- не готовы привиться российской вакциной. О недоверии к ней заявили и большинство, опрошенных сервисом "Справочник врача", медиков.