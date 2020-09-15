YouTube запускает сервис коротких видео — аналог TikTok

Видеохостинг YouTube запустил сервис коротких видео – YouTube Shorts. Пользователь может снимать 15-секундные ролики и накладывать на них музыку из библиотеки аудиозаписей. Ожидается, что новый сервис станет аналогом китайского TikTok.

На этапе тестирование Shorts будет доступен только в Индии. В июне власти заблокировали там TikTok и еще более 50 приложений китайских разработчиков.

Новый сервис будет доступен только для устройств с операционной системой Android. Позднее услуга будет работать и с iOS.

Запуск Shorts проходит на фоне обострения отношений США с владельцем TikTok. Вашингтон полагает, что приложение передаёт конфиденциальные данные пользователей китайским властям. В TikTok все обвинения отвергли.

Президент США Дональд Трамп требовал продать американский сегмент TikTok американской компании. Владелец сервиса, компания ByteDance, получила предложение от Microsoft, но развития сделки не произошло. По последним данным, покупателем TikTok может стать корпорация Oracle.