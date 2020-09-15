В Белоруссии судят журналистов, задержанных на акциях протеста

Белорусские суды во вторник, 15 сентября, рассматривают административные дела журналистов, задержанных на акциях протеста.

Журналиста издания "Медиа-Полесье" Евгения Николаевича суд приговорил к 10 суткам ареста. Это уже не первое решение суда такого рода в его отношении: Николаевича задержали и избили после акции 10 августа в Пинске, после чего суд также арестовал его на 10 суток.

На 15 суток арестован спортивный журналист Сергей Щурко.

В Гомеле 10 суток ареста получила журналистка Марина Дробышевская. Она сотрудничает с порталом "Сильные новости".

Решений суда ожидает фотокорреспондент Александр Васюкович и сотрудник Радио Свобода Влад Гридин. Ранее он был лишён аккредитации. Накануне Васюковича и Гридина задержали в одном из минских баров. Журналистов обвиняют в участии в несанкционированной акции протеста.

В Бобруйске задержали журналистку Ирину Купцевич. Она пришла на суд над братом, которого обвиняют в участии в несанкционированном мероприятии.