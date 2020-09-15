Россия и Европа: отравленные отношения?

Алексей Навальный приходит в себя после отравления и самостоятельно дышит. Но этого вряд ли достаточно для того, чтобы Германия и дальше сохраняла с Кремлем особые отношения, в которых было больше попыток к поиску общих позиций и взаимопонимания, чем позволяли себе другие страны Запада. Каким будет для России новое охлаждение в отношениях с Германией и Европой, где у Путина еще остаются если не друзья, то партнеры и остаются ли шансы на жизнь у Северного потока-2 сегодня обсудят политолог Андрей Кортунов, экономический аналитик Михаил Крутихин и журналист Юрий Векслер. Ведет программу Сергей Добрынин. Эфир в 19:05 по московскому времени.