В Геленджике введены жёсткие ограничения на воду: 1,5 часа в сутки 

В городе Геленджик, одном из самых популярных курортов Краснодарского края России, введены жёсткие ограничения на пользование водой. Власти города объявили, что "в связи с полным высыханием местного водохранилища водоснабжение на курорте осуществляется по строгому графику - 1,5 часа в сутки".

Ранее в Геленджике уже были проблемы с водоснабжением, которые отчасти решались за счёт использования воды из Церковного озера, но сейчас высохло и оно. Причиной осушения водоёма специалисты называют длительное отсутствие осадков.

Как рассказал агенству "Интерфакс" директор компании "Концессия водоснабжения Геленджик" Алексей Сорокин, на сегодняшний день на центральном водозаборе курортного города остановлены 26 скважин из 35, что составляет 74% рабочего оборудования.

Ранее сообщалось о серьёзных проблемах с водоснабжением в аннексированном Крыму. В частности, по жёсткому графику получали воду жители Симферополя - одного из крупнейших городов полуострова.