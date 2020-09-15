12 белорусских компаний переедут в Латвию и перевезут около 470 своих сотрудников. На сообщение латвийского министерства экономики обратило внимание издание "Meduza".

Названия компаний не раскрываются, однако уточняется, что часть из них работает в IT-сфере. В Латвию в основном будут перевезены топ-менеджеры и ведущие специалисты. В министерстве экономики Латвии заявили, что поговорили уже со 116 белорусскими компаниями о переносе их работы на территорию страны.

Ранее руководство IT-проекта PandaDoc объявило о прекращении деятельности в Белоруссии. Компания намерена вывезти из страны около 250 сотрудников. Такие меры были предприняты после того, как четырёх сотрудников PandaDoc арестовали по обвинению в хищении бюджетных средств. Основатель компании Микита Микадо назвал арест своих сотрудников "политическим преследованием", которое нацелено лично на него. Ранее он открыто поддержал белорусскую оппозицию. Микадо в своём обращении в инстаграме заявил, что намерен "давить экономически, политически, информационно" и "переезжать, лишая режим валютной выручки и налогов".

Из Белоруссии часть сотрудников своего местного офиса вывез российский поисковик "Яндекс". Тогда офисы обыскивали сотрудники управления МВД по борьбе с организованной преступностью, что они искали – не сообщается. За день до обысков в "Яндексе" ряд белорусских IT-компаний подписали открытое письмо, в котором потребовали у властей прекратить насилие, освободить задержанных и провести новые президентские выборы.