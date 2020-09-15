12 белорусских компаний переедут в Латвию и перевезут около 470 своих сотрудников. На сообщение латвийского министерства экономики обратило внимание издание "Meduza".
Названия компаний не раскрываются, однако уточняется, что часть из них работает в IT-сфере. В Латвию в основном будут перевезены топ-менеджеры и ведущие специалисты. В министерстве экономики Латвии заявили, что поговорили уже со 116 белорусскими компаниями о переносе их работы на территорию страны.
Ранее руководство IT-проекта PandaDoc объявило о прекращении деятельности в Белоруссии. Компания намерена вывезти из страны около 250 сотрудников. Такие меры были предприняты после того, как четырёх сотрудников PandaDoc арестовали по обвинению в хищении бюджетных средств. Основатель компании Микита Микадо назвал арест своих сотрудников "политическим преследованием", которое нацелено лично на него. Ранее он открыто поддержал белорусскую оппозицию. Микадо в своём обращении в инстаграме заявил, что намерен "давить экономически, политически, информационно" и "переезжать, лишая режим валютной выручки и налогов".
Из Белоруссии часть сотрудников своего местного офиса вывез российский поисковик "Яндекс". Тогда офисы обыскивали сотрудники управления МВД по борьбе с организованной преступностью, что они искали – не сообщается. За день до обысков в "Яндексе" ряд белорусских IT-компаний подписали открытое письмо, в котором потребовали у властей прекратить насилие, освободить задержанных и провести новые президентские выборы.
- Протесты в Минске и других городах вспыхнули после того, как победителем президентских выборов 9 августа был объявлен Александр Лукашенко, действующий президент, правящий страной уже 26 лет. По утверждениям оппозиции, подкреплённым многочисленными свидетельствами, выборы были сфальсифицированы. Органы правопорядка применили силу против протестующих. Тысячи людей были задержаны, многие избиты и подверглись издевательствам. Мирные протесты продолжаются, на воскресенье назначен новый массовый митинг против Лукашенко.
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