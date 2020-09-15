Росгвардия сорвала показ фильма в поддержку ЛГТБ-активистки Цветковой

В Москве около двадцати бойцов Росгвардии сорвали показ документального немецко-канадского фильма "Вульва 3.0", сообщает "МБХ Медиа". Показ должен был состояться во вторник вечером на территории дизайн-завода "Флакон". Организаторы хотели поддержать фильмом ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову, на которую в России заведено уголовное дело.

По данным СМИ, поводом для визита росгвардейцев стал анонимный звонок в МВД. Звонивший сообщил, что фильм "Вульва 3.0" нарушает закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Один из организаторов показа, Андрей Паршиков, рассказал, что до приезда на "Флакон" бойцов Росгвардии туда приходил начальник местного отделения полиции, который потребовал просмотровую копию фильма.

Юлия Цветкова - ЛГБТ-активистка из Комсомольска-на-Амуре, на которую в ноябре 2019 года возбудили уголовное дело о распространении порнографии из-за опубликованных в социальной сети "ВКонтакте" графических рисунков с изображением вульвы. Таким образом Цветкова призывала снять табу с женской физиологии. В июне этого года ей утвердили обвинительное заключение. Активистке грозит до 6 лет лишения свободы.

Также Цветкову несколько раз штрафовали по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Общая сумма штрафов составила 100 тысяч рублей.

Правозащитники, активисты и независимые медиа требуют немедленного прекращения преследования Юлии Цветковой. В её поддержку проходят акции во многих городах России. Правозащитный центр “Мемориал” признал её политической заключённой.