На ЛГБТ‑активистку Юлию Цветкову завели ещё одно дело 

Полиция Комсомольска-на-Амуре завела ещё одно дело на местную ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову, на этот раз – административное. Цветкову обвиняют в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Ей грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Новое дело против активистки связано с агитационным роликом в поддержку поправок к Конституции России, который в начале июня опубликовала на ютьюбе медиагруппа Евгения Пригожина, петербургского бизнесмена из окружения Владимира Путина. По сюжету ролика действие происходит в 2035 году в России, где не приняли поправки, из-за чего геи получили возможность усыновлять детей. Ролик заканчивался слоганом: "Такую Россию ты выберешь?"

Ютьюб заблокировал агитационный ролик за нарушение правил сервиса в отношении дискриминационных высказываний, а в соцсетях начали публиковать рисунки в поддержку однополых семей с хештегом #ДаВыберу. Юлия Цветкова присоединилась к флешмобу и выложила рисунки на своих страницах. Из-за этого на неё составили очередной протокол.

В ноябре прошлого года на активистку было заведено уголовное дело по обвинению в распространении порнографии – за то, что она опубликовала в социальной сети "ВКонтакте" графические рисунки с изображением вагины, призвав снять табу с женской физиологии. По этому делу Цветковой грозит до 6 лет лишения свободы.

Правозащитники, активисты и независимые медиа требуют немедленного прекращения преследования Цветковой. В её поддержку проходят акции в разных городах России. 27 июня в Москве и Петербурге во время пикетов против репрессий в отношении активистки полиция задержала 43 человека.

1 февраля правозащитный центр “Мемориал” признал Юлию Цветкову политзаключенной.