Гонка вакцин. Эфир в 18:05

В мире разворачивается масштабная научно-технологическая гонка, сопоставимая с «космической гонкой» середины прошлого века: гонка вакцин от коронавируса. Российский НИЦ им. Гамалеи уже объявил о первой победе, зарегистрировав и одновременно начав производство вакцины «Спутник-V», но западные конкуренты ставят под сомнение объективность результатов и масштаб испытаний. Кто станет первым в этой фармацевтической олимпиаде, и сможет ли вакцина действительно спасти человечество от пандемии?

Гость в студии Радио Свобода – профессор Высшей школы экономики Василий Власов. Эфир в 18:05.