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Археология. Будущее

Гонка вакцин. Эфир в 18:05

Профессор Высшей школы экономики Василий Власов о том, кто спасет человечество от ковида

В мире разворачивается масштабная научно-технологическая гонка, сопоставимая с «космической гонкой» середины прошлого века: гонка вакцин от коронавируса. Российский НИЦ им. Гамалеи уже объявил о первой победе, зарегистрировав и одновременно начав производство вакцины «Спутник-V», но западные конкуренты ставят под сомнение объективность результатов и масштаб испытаний. Кто станет первым в этой фармацевтической олимпиаде, и сможет ли вакцина действительно спасти человечество от пандемии?

Гость в студии Радио Свобода – профессор Высшей школы экономики Василий Власов. Эфир в 18:05.

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