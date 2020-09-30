Покушение на Навального, новые аресты, суровые приговоры. Кремль обнуляет остатки свобод в России? В эфире Валерий Соловей, Юлия Галямина, Игорь Эйдман Ведет передачу Михаил Соколов.
Другие материалы
-
30 сентября 2020
Лицом к событию. У Путина в изоляции много дел
-
29 сентября 2020
Лицом к событию. Политический курс гробит рублёвый
-
28 сентября 2020
Лицом к событию. Россия Путина и война за Карабах
-
25 сентября 2020
Лицом к событию. Чему революция в Беларуси учит Россию?
-
-
23 сентября 2020
Лицом к событию. Путин назвал Навального: смутьян сам выпил яд