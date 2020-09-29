Время Свободы:"Карабах для Азербайджана - единственная объединяющая идея"

Кинорежиссер Александр Сокуров об ужесточении приговора историку Юрию Дмитриеву***Специалист по странам Кавказа Томас де Ваал – о возможности решения конфликта в Нагорном Карабахе силовым путем***Доктор медицинских наук Василий Власов – об увеличении числа заболевших коронавирусом в России