Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Ёсихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга

Парламент Японии утвердил нового председателя правящей в стране Либерально-демократической партии Ёсихидэ Сугу на должность премьер-министра. Его кандидатуру поддержало большинство депутатов парламента, сообщает агентство Киодо . 71-летний Ёсихидэ Суга cменит на этом посту ушедшего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.

Ранее сегодня в отставку ушло правительство Японии, которое возглавлял Абэ.

В ближайшие часы Суга должен объявить новый состав кабинета министров. Ожидается, что большинство министров из правительства Синдзо Абэ сохранят свои посты.

Суга дольше всех в истории Японии занимал должность генерального секретаря правительства страны, будучи назначенным на этот пост ещё в декабре 2012 года. Он избирался в парламент Японии и около года был министром внутренних дел и считался одним из ближайших сподвижников бывшего премьера. В 2019 году Суга объявил название эры правления нового императора Нарухито.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG