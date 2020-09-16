Ёсихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии

Парламент Японии утвердил нового председателя правящей в стране Либерально-демократической партии Ёсихидэ Сугу на должность премьер-министра. Его кандидатуру поддержало большинство депутатов парламента, сообщает агентство Киодо . 71-летний Ёсихидэ Суга cменит на этом посту ушедшего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.

Ранее сегодня в отставку ушло правительство Японии, которое возглавлял Абэ.

В ближайшие часы Суга должен объявить новый состав кабинета министров. Ожидается, что большинство министров из правительства Синдзо Абэ сохранят свои посты.

Суга дольше всех в истории Японии занимал должность генерального секретаря правительства страны, будучи назначенным на этот пост ещё в декабре 2012 года. Он избирался в парламент Японии и около года был министром внутренних дел и считался одним из ближайших сподвижников бывшего премьера. В 2019 году Суга объявил название эры правления нового императора Нарухито.