Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подал в отставку. Он покинет свой пост как только ему будет найдена замена. Об этом он объявил на пресс-конференции в Токио. 65-летний политик страдает язвенным колитом, в последнее время его состояние ухудшилось. Абэ был самым пророссийским главой правительства в истории Японии, однако ему не удалось достичь никакого прогресса в ключевом для Токио вопросе — изменении статуса Курильских островов.

Абэ — внук по материнской линии 37-го премьер-министра Японии Нобусукэ Киси и сын бывшего министра иностранных дел Синтаро Абэ. В 1982 году он начал политическую карьеру, став секретарём своего отца. В 1993 году он стал членом японского парламента, избравшись по округу, в котором до него избирались его отец и другой его дед.

В 2006 году Абэ стал самым молодым премьер-министром в истории страны, заняв этот пост в 52 года. Для этого он возглавил либерально-демократическую партию Японии, которую так же возглавлял его отец. Абэ уже уходил в отставку в 2007-м, сославшись на обострение хронического язвенного колита, в этот момент министры его правительства находились в центре коррупционных скандалов. В декабре 2012 года он вновь стал премьером.

За годы у власти Абэ встречался с Владимиром Путиным 27 раз, а с апреля 2013 года 11 раз был в России с визитом, в том числе четырежды ездил на Восточный экономический форум во Владивостоке, — напоминает Carnegie.ru. Несмотря на общую конфронтацию с Западом, Токио при Абэ продолжал держать курс на экономическое и политическое сотрудничество, не получая встречных уступок от Москвы. Задачей премьер-министра было подписание мирного договора с Россией и возвращение Японии части Курильских островов.

Япония претендует на Курильские острова. Абэ был согласен на компромисс. Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи входят в Сахалинскую область России. СССР присоединил острова по итогам Второй мировой войны. В 1956 Советский Союз и Япония подписали мирную декларацию, по которой Шикотан и Хабомаи должны были быть переданы Японии после заключения мирного договора. Позднее Япония настаивала на возвращении всех островов, Абэ был согласен на два. В 2019 году Россия отказалась от переговоров по возвращению островов. После этого Япония вернула во внешнеполитическую доктрину положение о том, что ей принадлежат все острова Курильской гряды.

"Абэ не добился своей цели, не придвинулся к подписанию мирного договора ни на сантиметр. Хотя проявлял готовность к максимальному для Токио компромиссу по островам", — комментирует это в фейсбуке японист Василий Головнин. — Ни один из преемников японского премьера Синдзо Абэ не будет столь терпеливо и трудолюбиво относиться к выстраиванию отношений с Россией, как он".