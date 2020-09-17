Сила равенства. Евгения Андреюк – о женском лице революции

"Светлана Тихановская – первая женщина, избранная президентом в Восточной Европе". Надеюсь, вскоре так напишут в "Википедии". Но важнее там написать, что "женские протесты" изменили белорусское общество, смели укоренившийся сексизм и гендерные стереотипы, демонстрируя, каким может быть равенство на практике. Именно это так вдохновляет меня в "женском" лице белорусской революции.

Несмотря на декларируемое гендерное равенство, женщины в Беларуси им не пользовались. Александр Лукашенко основывал свою социальную политику на патриархате, опеке над женщинами и повышении рождаемости, что только усугубляло существующие стереотипы и неравенство. В Беларуси женщинам до сих пор законодательно запрещено приобретать 181 профессию из 42 рабочих сфер, из-за якобы риска для репродуктивного здоровья. Заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак считает, что "сохранение [списка] соответствует приоритету государства по защите здоровья работающих, прежде всего женщин, на фоне существующей демографической ситуации".

Более 85% женщин в Беларуси заняты в низкооплачиваемых сферах здравоохранения и социальных услуг, разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами составляет примерно 20%. Высок уровень домашнего насилия по отношению к женщинам и детям: только по официальной статистике, каждый год правоохранительные органы получают тысячи обращений. В 2018 году Лукашенко отверг разработанный органами внутренних дел и общественными организациями законопроект о противодействии домашнему насилию – со словами "всё это дурь, взятая, прежде всего, с Запада". К управлению страной в самостоятельной роли Лукашенко не допускал женщин. В его команде – пресс-секретарь (Наталья Эйсмонт), глава администрации (Наталья Кочанова), председатель ЦИК (Лидия Ермошина), но на должности, где нужно принятие самостоятельных решений, женщин не назначают.

Более того, Лукашенко считал, что женщины не могут быть ему конкурентками в политической борьбе. Когда под международным давлением в 2015 году Лукашенко понадобилось продемонстрировать "демократичность" выборов в парламент, он разрешил избраться двум женщинам – оппозиционным политикам (Анна Конопацкая и Татьяна Короткевич), полагая, что они не представляют для режима опасности. Именно таким образом Лукашенко начал действовать и в этом году. Но на этот раз – ошибся.

Никто из трех основных альтернативных кандидатов-мужчин – Виктор Бабарико, Сергей Тихановский и Валерий Цепкало – не был допущен к участию в выборах. Светлана Тихановская была зарегистрирована практически как технический кандидат в последний момент вместо своего мужа, Сергея Тихановского, и тогда она не казалась угрозой режиму. Спустя несколько месяцев, по мнению миллионов белорусов, именно она выиграла президентские выборы. Но дело не в одной Светлане, которая за короткое время прошла путь от жены и матери (именно так она мотивировала свое участие в предвыборной гонке), домохозяйки до политика, но и в политической эмансипации сотен тысяч, если не миллионов женщин в Беларуси. Женщины стали массово возвращать себе место в политике и обществе, с разными ролями и идеями.

Первым серьёзным шагом к этому стало создание объединенного штаба, который на тот момент уже был представлен тремя женщинами – представительницами каждого из штабов: Светланой Тихановской, Вероникой Цепкало, Марией Колесниковой. Я не знаю, смогли бы объединиться трое мужчин, у каждого из которых разная риторика и разные целевые группы. Сплотившись, "женское трио" представило простую общую программу: мы придем к власти, чтобы провести новые честные выборы, – и подало это с простой символикой и идеей "женской" любви к стране и народу. Это нашло отклик у сотен тысяч граждан: каждый предвыборный митинг собирал тысячи участников, а символы штаба (❤️✊🏻✌🏻) стали самыми узнаваемыми символами. Светлана, Мария и Вероника, оказавшись лидерками фактически случайно, в той или иной мере с каждым днем превращались в самостоятельных политиков.

Но окончательно пробудили женщин и заставили их выйти на улицы невиданное насилие и жестокость силовиков на улицах белорусских городов с 9 по 12 августа – убийства, пытки и массовые задержания. На четвертый день этого кошмара сотни женщин в белой одежде с цветами вышли в центре Минска, а потом и в других городах Беларуси. После трёх ночей протестов и столкновений с милицией эти акции положили начало новому формату: выходить среди бела дня, с открытыми лицами, с плакатами в руках, с готовностью быть задержанными. И так с 12 августа каждый день по всей стране люди выходят на улицы, высказывая свой протест в различных форматах.

Борьба за справедливость стёрла стереотипы и объединила в Беларуси разных людей

Да, и первые выступления объединенного штаба, и первые акции протестов использовали стереотипно женские образы (красивые, любящие женщины, в белых платьях, босиком с цветами, обнимающие бойцов ОМОН или поющие колыбельные) и даже патриархальные модели ("Насильно мил не будешь", "Бьёт – значит, любит?"). Но постепенно появились и феминистские марши, риторика, и призывы стали более разнообразными. В течение последней недели женщин стали массово арестовывать и избивать, а они стали проявлять агрессивность к правоохранителям.

Границы между мужским и женским стилями поведения и стереотипами, стоящими за ними, стёрлись. Женщины стали совершать поступки, которые обычно считались мужскими. Мария Колесникова порвала паспорт и практически добровольно отправилась в тюрьму, Светлана Алексиевич осталась единственной представительницей президиума Координационного совета и не собирается покидать страну, Нина Багинская продолжает драться и ругаться с омоновцами, защищая красно-белый флаг и других протестующих.

В последнее время белорусские власти, ощущая беспомощность, всеми силами пытаются подавить протесты, в том числе искать и репрессировать организаторов женских протестов. Таковыми были объявлены наши коллеги – Центр по продвижению прав женщин "Её права" и его основательница Александра Дикан. Муж Александры Виктор Кувшинов, один из топ-менеджеров IT-компании PandaDoc, арестован вместе с тремя другими сотрудниками по сфабрикованному уголовному делу и может быть ложно обвинен в финансировании протестов.

Но власти все ещё не понимают, что протесты вызваны действиями самих властей и не имеют организаторов, что за последний месяц люди в Беларуси, и особенно женщины, осознали себя субъектами в политике и обществе. Сколько бы власти ни арестовывали, сколько бы ни избивали, сколько бы ни изгоняли одних, на их место придут сотни других. Борьба за справедливость стёрла стереотипы и объединила в Беларуси разных людей – женщин и мужчин, молодых и пожилых, людей разных профессий и социального положения. Каждый новый день показывает, сколь бессмысленны представления о том, что женщинам что-то может оказаться не под силу.

Евгения Андреюк – эксперт антидискриминационного центра "Мемориал"

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