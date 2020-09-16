Шпилькин: не менее чем в двух регионах должны были быть вторые туры

Математик, аналитик электоральных данных Сергей Шпилькин утверждает, что по крайней мере в двух регионах - Ростовской и Тамбовской областях - в случае отсутствия фальсификаций во время прошедшего 11-13 сентября голосования должны были состояться вторые туры на выборах губернаторов.

К такому выводу он пришёл, проанализировав официально опубликованные результаты выборов. Возможны вторые туры были бы также в Смоленской области, Краснодарском крае и, возможно, Пензенской области. "Если бы это были регионы без фальсификационных традиций, было бы сейчас повторение 2018 года" (когда вторые туры прошли сразу в четырёх регионах) - утверждает Шпилькин.

Он обратил внимание, в частности, на подозрительные результаты голосования за губернатора Тамбовской области и Краснодарского края: на половине участков каждого из регионов за действующих губернаторов проголосовало больше 80 процентов всех избирателей, то есть больше, чем за поправки к конституции и за Владимира Путина на выборах президента. При этом на других участках результаты действующих глав регионов были существенно ниже. Как он пояснил "Открытым медиа" на примере Ростовской области, процент голосов за действующего губернатора на участках растёт по мере увеличения явки - то есть возможные фальсификации связаны со вбросами бюллетеней или приписками.

В Архангельской, Костромской и Иркутской областях, а также республике Коми подсчёт голосов, по оценке Шпилькина, был более-менее честным.

Шпилькин с 2011 года анализирует статистические данные о российских выборах, обращая внимание на необычное распределение голосов и явки по отдельным участкам и субъектам федерации - это, по его мнению, прямые свидетельства фальсификаций. По оценке Шпилькина, больше всего фальсификаций с 2011 года было на голосовании о поправках в конституцию в нынешнем году.

По итогам голосования 11-13 сентября во всех регионах, где проходили выборы, по официальным данным, победу одержали их действующие главы, а "Единая Россия", хотя и потеряла голоса, удержала большинство в законодательных собраниях. Наблюдатели жаловались на препятствия их работе и другие нарушения - особенно в ходе досрочного голосования в пятницу и субботу.