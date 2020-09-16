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Верховный суд России отказал в пересмотре дела Удальцова

Плакат в поддержку Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, 2014 год

Верховный суд России отказался отправлять на пересмотр уголовное дело в отношении лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова и активиста Леонида Развозжаева, осуждённых по обвинению в организации массовых беспорядков. Об этом сообщает ТАСС.

В суде первый заместитель генпрокурора назвал приговор оппозиционерам обоснованным. Удальцов заявил, что судимость ограничивает его, не позволяя участвовать в выборах и свободно перемещаться. В ноябре прошлого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить Удальцову 9 тысяч евро, а Развозжаеву – 11 тысяч евро компенсации. Однако, согласно новой поправке в Конституцию, российские власти могут не исполнять решения международных органов "в истолковании, противоречащем Конституции".

6 мая 2012 года, за день до инаугурации президента Владимира Путина, во время акции оппозиции на Болотной площади произошло столкновение протестующих с ОМОНом. Около 400 демонстрантов были задержаны. Впоследствии больше тридцати из них подверглись уголовному преследованию и были признаны виновными в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников полиции.

Большая часть арестованных были активистами левых движений и организаций. Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов получил по "Болотному делу" четыре с половиной года лишения свободы – суд признал его организатором беспорядков. Ближайший соратник Удальцова Леонид Развозжаев получил такой же срок по аналогичному обвинению.

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