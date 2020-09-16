"Закрыть и не пущать": "Яма" за забором

Общественное пространство на Хохловской площади в Москве, известное как "Яма", решили огородить стеклянным забором. По первоначальной задумке "Яма" должна была стать музеем под открытым небом со свободным входом. Амфитеатр быстро стал популярным местом встреч. Собирались здесь и шумные компании, что привело к конфликту с местными жителями и участниками прокремлевского движения "Лев против", которое выступает против курения и распития алкоголя в общественных местах.