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"Закрыть и не пущать": "Яма" за забором

"Закрыть и не пущать": "Яма" за забором
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"Закрыть и не пущать": "Яма" за забором

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Общественное пространство на Хохловской площади в Москве, известное как "Яма", решили огородить стеклянным забором. По первоначальной задумке "Яма" должна была стать музеем под открытым небом со свободным входом. Амфитеатр быстро стал популярным местом встреч. Собирались здесь и шумные компании, что привело к конфликту с местными жителями и участниками прокремлевского движения "Лев против", которое выступает против курения и распития алкоголя в общественных местах.

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