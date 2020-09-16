В Ингушетии журналиста приговорили к трём годам колонии

Суд в Ингушетии приговорил бывшего журналиста оппозиционного портала "Фортанга.ORG" Рашида Майсигова к трём годам колонии по обвинению в хранении наркотиков. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

Прокурор требовал для журналиста пять лет лишения свободы. Адвокат осуждённого настаивал на том, что дело сфабриковано, а его подзащитный должен быть оправдан.

Майсигова задержали в июле 2019 года. За месяц до этого журналист перестал сотрудничать с "Фортанга.ORG" из-за поступавших ему угроз. По словам адвоката, Майсигова пытали током после задержания. Журналист был вынужден подписать показания, в которых говорилось, что за несколько недель до задержания он купил героин и хранил его у себя дома.

В феврале 2020 года Майсигову предъявили обвинение в призывах к сепаратизму из-за постов в инстаграме. Его включили в список экстремистов Росфинмониторинга. Дело передано в суд, но его рассмотрение ещё не началось.