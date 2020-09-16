Семья депутата Госдумы, бывшего игрока советской сборной по хоккею с мячом Вячеслава Фетисова получила от структур бизнесмена Александра Варшавского 7 миллионов долларов примерно в то же время, когда тот стал фактически контролировать российскую лотерею “Гослото”. Эти деньги, предположительно, пошли на купленную квартиру в отеле Trump International Hotel & Tower на Манхэттене за 6,4 миллиона долларов. Об этом пишет издание “Проект”.

Фетисов — бывший защитник ЦСКА, “Нью-Джерси Девилз” и “Детройт Ред Уингз”. Он двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли — высшей командной награды Национальной хоккейной лиги. Он известен как личный тренер Владимира Путина по хоккею и участник матчей с ним в Ночной хоккейной лиге. Он был министром спорта и членом Совета Федерации и входит в высший совет “Единой России”.

По данным “Проекта”, во время игры в НХЛ Фетисов “сдружился” с Варшавским, который тогда занимался автобизнесом в США. Примерно в одно время с переходом Фетисова на госслужбу в начале 2000-х годов компания Варшавского “Авилон” стала одним из крупнейших автодилеров в России. С 2006 года и до настоящего времени "Авилон" продал государству машин на 28,5 миллиарда рублей, подсчитал “Проект”. Бизнесмен, утверждает издание, регулярно помогал семье Фетисовых в финансовых вопросах.

Весной 2009 года, пишет “Проект”, структуры Варшавского через сложную схему перевели на счёт семьи Фетисовых в США семь миллионов долларов. Эти деньги могли пойти на купленную в августе квартиру в Trump International Hotel & Tower с видом на Центральный парк и площадью более 200 квадратных метров. Фетисов всегда указывал записанную на жену квартиру в декларации.

За два года до этого, пишет “Проект”, Варшавский стал реальным бенефициаром части “Гослото”, изначально государственной лотереи, которая запускалась во время когда Фетисов был спортивным чиновником. В 2011 году “Гослото” полностью перешло под контроль структур партнёра Варшавского Армена Саркисяна. В июне 2014 года был принят закон, запретивший все частные лотереи. Сейчас всеми лотереями в стране управляют три компании, подконтрольные партнёру друга Фетисова. Их суммарная выручка росла из года в год, достигнув в 2019 году 79 миллиардов рублей.

Сам бывший спортсмен в комментарии изданию “Подъём” назвал расследование “глупостью”. “Меня проверяли и Росфинмониторинг, и комиссия Совета Федерации, никаких вопросов к тому, что у нас в семье приобретено и находится, ни у кого не было”, — сказал он.