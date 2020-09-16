Марии Колесниковой предъявлено обвинение в призывах к захвату власти

Одной из лидеров белорусской оппозиции, члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой предъявлено официальное обвинение в публичных призывах к захвату власти.

Об этом в среду сообщил Следственный комитет Белоруссии. По информации ведомства, Марии Колесниковой вменяют в вину действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности. Она остаётся под стражей. Ей грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Активистка находится под стражей с 7 сентября. По данным защиты, в КГБ Белоруссии от неё требовали согласиться покинуть страну, но после того, как Колесникова отказалась, её насильно вывезли на белорусско-украинскую границу. Там она порвала свой паспорт.

9 сентября власти сообщили, что Мария Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти. Адвокат Людмила Казак заявляла, что её подзащитная расценивает происходящее с ней в последние дни как похищение, а обвинение считает абсурдным и политически мотивированным.

Оппозиционный Координационный совет был создан после президентских выборов в Белоруссии, против официальных итогов которого в стране с 9 августа продолжаются многотысячные выступления. К настоящему времени практически все члены президиума совета либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии.