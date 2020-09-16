В Новосибирске проходят акции против фальсификаций на выборах

В Новосибирске в среду активисты весь день выходят на одиночные пикеты против фальсификаций на выборах в городской совет. Протестующие недовольны итогами голосования в округе №35, где, по данным местного избиркома, депутатом горсовета стал член "Единой России" и вице-спикер Евгений Яковенко. Оппозиция же напротив уверена, что победил независимый кандидат студент Вячеслав Якименко.
Как сообщает Тайга.инфо, среди протестующих волонтеры независимой коалиции "Новосибирск 2020", которая поддерживала Якименко. На плакатах активистов призывы: "Я здесь, потому что я за Якименко", "Единоросс Яковенко проиграл студенту Вячеславу Якименко" и "Часы депутата Яковенко сочтены. Люди выбрали Якименко". К акции также подключились уже избранные оппозиционные депутаты новосибирского горсовета Сергей Бойко, Антон Картавин, Хельга Пирогова и Светлана Каверзина.
14 сентября наблюдатели от коалиции "Новосибирск 2020" сообщили о попытке вброса нескольких сотен бюллетеней в одной из избирательных комиссий округа №35. К утру 14 сентября Якименко обходил Яковенко с 1257 голосами против 1179. Позже стало известно, что в систему не внесли данные одного из УИКов, где дольше других считали голоса. В списке избирателей этого участка оказались курсанты Новосибирского военного института Нацгвардии. Коалиция "Новосибирск 2020", в которую входит Якименко, считает, что курсанты не имели право голосовать, так как неизвестно, прописаны ли они в этом округе. Комиссия, несмотря на возражения, засчитала голоса курсантов – с их учётом единоросс победил. Оппозиционеры не согласны с этим решением и намерены его обжаловать.
- Голосование в России в целом прошло при относительно низкой явке. В большинстве регионов она ниже 50% (в Иркутской области – около 25%). Движение в защиту прав избирателей "Голос" охарактеризовало поведение значительного числа участковых и территориальных избирательных комиссий как "правовой произвол", отметив нарушения прав наблюдателей и даже агрессию со стороны членов комиссий по отношению к общественным контролёрам. "Голос" пишет и о других нарушениях и возможных фальсификациях.
- Выборы различных уровней прошли в трёхдневный срок – с 11 по 13 сентября - в 83 регионах. В частности, избрали 2 депутатов Госдумы, 18 глав регионов (включая аннексированный Севастополь), 11 депутатов Законодательных собраний. В выборах участвовали несколько новых партий ("Новые люди", "За правду", "Партия прямой демократии"), которые оппозиционные комментаторы называют прокремлёвскими "спойлерами".
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