В Новосибирске проходят акции против фальсификаций на выборах

В Новосибирске в среду активисты весь день выходят на одиночные пикеты против фальсификаций на выборах в городской совет. Протестующие недовольны итогами голосования в округе №35, где, по данным местного избиркома, депутатом горсовета стал член "Единой России" и вице-спикер Евгений Яковенко. Оппозиция же напротив уверена, что победил независимый кандидат студент Вячеслав Якименко.



Как сообщает Тайга.инфо, среди протестующих волонтеры независимой коалиции "Новосибирск 2020", которая поддерживала Якименко. На плакатах активистов призывы: "Я здесь, потому что я за Якименко", "Единоросс Яковенко проиграл студенту Вячеславу Якименко" и "Часы депутата Яковенко сочтены. Люди выбрали Якименко". К акции также подключились уже избранные оппозиционные депутаты новосибирского горсовета Сергей Бойко, Антон Картавин, Хельга Пирогова и Светлана Каверзина.

14 сентября наблюдатели от коалиции "Новосибирск 2020" сообщили о попытке вброса нескольких сотен бюллетеней в одной из избирательных комиссий округа №35. К утру 14 сентября Якименко обходил Яковенко с 1257 голосами против 1179. Позже стало известно, что в систему не внесли данные одного из УИКов, где дольше других считали голоса. В списке избирателей этого участка оказались курсанты Новосибирского военного института Нацгвардии. Коалиция "Новосибирск 2020", в которую входит Якименко, считает, что курсанты не имели право голосовать, так как неизвестно, прописаны ли они в этом округе. Комиссия, несмотря на возражения, засчитала голоса курсантов – с их учётом единоросс победил. Оппозиционеры не согласны с этим решением и намерены его обжаловать.