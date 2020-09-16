В Кремле прокомментировали слова Зеленского о "нормандском" саммите

В Кремле назвали преждевременными разговоры о сроках проведения нового саммита в "нормандском формате".

Как заявил в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, саммит может состояться только после реализации парижских договорённостей, но о прогрессе говорить пока не приходится. "Желание продолжать работу есть, но нужно выполнить предыдущие договорённости", - сказал Песков.

Он также затруднился сказать, может ли встреча "нормандской четверки" состоятся до конца года.

Президент Украины Владимир Зеленский днём ранее заявил, что все главы государств "нормандского формата" (помимо Украины это Россия, Германия и Франция) подтверждают готовность к проведению новой встречи. "Не могу обещать, но надеюсь, что дней через десять пройдёт еще одна встреча советников, а уже после неё должен пройти саммит с участием лидеров "нормандской четверки", – сказал украинский лидер в ходе переговоров в Австрии.

В последний раз политические советники встречались 11 сентября в Берлине. По словам Зеленского, самое главное решение, которое было принято на этой встрече, это продолжение и соблюдение режима тишины в Донбассе. За последние дни стороны конфликта на востоке Украины не раз обвиняли друг друга в нарушении июльских договорённостей .

По итогам переговоров "нормандской четвёрки" в Париже в декабре прошлого года лидеры приняли документ, в котором говорится, что основой работы формата остаются минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, и государства-участники привержены их полному выполнению. Договорённости, как напоминает РБК, включали обмен удерживаемыми лицами, разведение сил в ряде пунктов, а также так называемую формулу Штайнмайера, которая определяет механизм введения закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.