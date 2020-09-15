Зеленский: лидеры "нормандской четверки" готовы в новому саммиту

Все лидеры стран "нормандского формата" по урегулированию ситуации на востоке Украины подтверждают готовность к новому саммиту.

Об этом во вторник заявил украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Вене с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом. Как сказал Зеленский, "встреча будет". "Не могу обещать, но надеюсь, что дней через десять пройдёт еще одна встреча советников, а уже после неё должен пройти саммит с участием лидеров "нормандской четверки", – сказал украинский лидер.

"Интерфакс" приводит слова Зеленского о "начале диалога" между Киевом и Москвой. Президент Украины отмечает, что о восстановлении отношений между странами говорить пока рано, но Украина и Россия уже начали говорить. Следствием этих усилий стал, в частности, режим тишины в Донбассе, возвращение домой 140 украинцев. "Я считаю, что это и есть начало диалога. А по поводу "отношений" нам, мне кажется, еще очень и очень рано говорить", – подчеркнул Зеленский.

Последняя встреча "нормандской четвёрки" прошла в декабре прошлого года в Париже. На этих переговорах с лидерами Франции, Германии и России Владимир Зеленский был впервые в качестве главы государства, отмечает РБК.

Последняя договорённость о всеобъемлющем режиме тишины в Донбассе была достигнута в июле. Как отметил во вторник Зеленский, шесть недель подряд у Украины не было боевых потерь. Украинский лидер не исключил, что недавнее ухудшение обстановки в зоне конфликта было связано с планированием очередной встречи политических советников лидеров "нормандской четвёрки". "Так происходит очень часто, когда планируется встреча в нормандском формате или встреча советников, обычно мы видим какое-то напряжение", – цитирует Зеленского УНИАН.

Штаб Операции Объединённых сил на востоке Украины сообщил 15 сентября о подрыве на растяжке в Донецкой области, в районе населенного пункта Шумы, двух украинских военнослужащих. Они получили ранения. В штабе отмечают, что пока нет подтверждений тому, что инцидент был не случайным. Ведётся расследование. Военные и сепаратисты возлагают друг на друга ответственность за случаи нарушения режима прекращения огня за последние несколько дней.