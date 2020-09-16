Адвокаты Марцинкевича просят расследовать его смерть как убийство

Адвокаты найденного мёртвым в камере СИЗО неонациста Максима Марцинкевича (по прозвищу Тесак) просят Следственный комитет возбудить уголовное дело по статье "Убийство".

Заявление на имя главы СК России Александра Бастрыкина направил адвокат Алексей Михальчик. "Несмотря на то обстоятельство, что представителем ФСИН в качестве причины смерти был назван суицид, полагаю, что смерть наступила в результате убийства", – говорится в документе. В нём также указывается, что Марцинкевич был морально устойчивым и волевым человеком, который не был склонен к суициду.

Ранее 16 сентября сразу несколько СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Максим "Тесак" совершил самоубийство в челябинском СИЗО №3 и оставил предсмертную записку. Позже эту информацию официально подтвердили в управлении ФСИН и один из адвокатов Марцинкевича Валентина Трофимчик, отмечает "Медиазона". Издание приводит мнения еще нескольких защитников "Тесака". Так, Владимир Краснов в разговоре с Business FM со ссылкой на челябинского адвоката неонациста сообщил, что из его подзащитного выбивали признания в совершении неких убийств.

Алексей Михальчик рассказал изданию "Подъём", что 9 сентября у Марцинкевича была местная защитница, которой заключенный сообщил, что его "последние три месяца пытали, заставляли подписать какие-то явки с повинной по убийствам в Москве 90-х годов".

В версию самоубийства не верят и близкие Марцинкевича. Его родители также просят возбудить дело об убийстве их сына, пишет "Медуза".

Следственное управление Следственного комитета по Челябинской области в среду сообщило, что проводит проверку по факту смерти заключенного в следственном изоляторе.

29 декабря 2018 года Бабушкинский суд Москвы приговорил Максима Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в разбое и хулиганстве. Перед этим Марцинкевич имел уже три судимости за преступления экстремистской направленности, отмечает агентство "Интерфакс".