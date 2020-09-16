Суд в Минске арестовал двух фотокорреспондентов на 11 суток

Фрунзенский районный суд Минска арестовал фотокорреспондента Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) и портала Tut.by Владимира Гридина на 11 суток – за участие в несанкционированной акции.

Такой же срок ареста по аналогичному обвинению в среду получил еще один фотокорреспондент – Александр Васюкович. Днём ранее судья отправила их дела на доработку.

Как сообщает Tut.by, сначала журналистов обвинили в том, что они митинговали на улице Романовская Cлобода 13 сентября. Именно на этой улице находится кафе, где Васюкович и Гридин отправляли снимки в редакцию и где их задержали. По новому протоколу журналистам по-прежнему вменяют участие в акции, но уже в другое время и в другом месте – в районе метро "Пушкинская".

13 сентября в Минске проходила очередная многотысячная акция – "Марш героев" – против официальных итогов президентских выборов, на которых главой государства был переизбран на шестой срок Александр Лукашенко. Участники протестов называют объявленные ЦИКом результаты голосования сфальсифицированными.

По данным МВД, в воскресенье в белорусской столице были задержаны более 400 человек.

Исполняющая обязанности президента корпорации RFE/RL Дэйзи Синделар, комментируя арест Владимира Гридина и Александра Васюковича, выразила сожаление в связи с вердиктом суда. Она подчеркнула, что журналистов наказали за то, что они просто выполняли свою работу. "Эти приговоры – последний пример продолжающегося наступления белорусских властей на независимую журналистику и очевидная попытка помешать сотрудникам СМИ рассказывать правду о нарушениях на выборах в стране и насилии в отношении граждан, которое мир наблюдает в последние недели", – заявила Дэйзи Синделар.