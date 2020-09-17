Бутылка со следами "Новичка" была вывезена из гостиницы Навального в Томске

Бутылка со следами боевого отравляющего вещества "Новичок" которым, по данным немецкого правительства, был отравлен российский оппозиционный политик Алексей Навальный, была вынесена из его номера в Томске. Об этом пишут издание "Проект" и блог Навального в инстаграме. Из этого следует, что политик был отравлен в гостинице, а не в аэропорту или в самолёте. Ранее издание "Тайга.инфо" выяснило, что отель связан с высокопоставленными региональными силовиками и чиновниками.

Бутылка была вывезена из отеля в Берлин сотрудницей ФБК Марией Певчих, рассказал "Проекту" один из сотрудников ФБК. После этого она стала главным объектом нападок в связанных с российскими властями СМИ и телеграм-каналах: ее обвиняли в интимной связи с Навальным и в том, что именно она могла его отравить.

Около 10 утра по томскому времени самолет с потерявшим сознание Навальным приземлился в Омске, и новость об этом тут же достигла его коллег. Те, кто остался в отеле, в этот момент завтракали на первом этаже. Они сразу пошли собирать всё, что может иметь отношение к отравлению. "Было сделано все, чтобы спасти улики", — сказал "Проекту" активист томского штаба.

Время позволяло это сделать: номер Навального еще не отдали новым жильцам, а уборка в отеле начинается после 10-11 часов, убедился остановившийся там корреспондент "Проекта". На помощь к оставшимся сотрудникам ФБК прибыли активисты местного штаба фонда, а у номера 239, где жил Навальный, было организовано дежурство. В итоге оттуда забрали несколько предметов, которыми мог пользоваться Навальный в то утро. В их числе — отпитая бутылка воды марки "Святой источник". ФБК опубликовало видео осмотра номера, в том числе обращая внимание на изъятую бутылку.

Сам политик не помнит, когда именно пил из этой бутылки, рассказал "Проекту" один из сотрудников ФБК. При этом в самой воде отравляющего вещества, скорее всего, не было. Один из разработчиков "Новичка" Владимир Углев говорил "Проекту", что если бы яд попал в организм политика с водой, то тот уже через несколько минут бы "бился в судорогах".

Важную роль в расследовании могли бы сыграть записи из системы видеонаблюдения в отеле: все, что происходило у номера Навального, фиксировали сразу две камеры. Они были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

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