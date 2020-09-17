В Красноярске при пожаре в наркологической клинике "Чистый город" погибли четыре пациента, двое сильно пострадали, их поместили в местный ожоговый центр. 16 человек были эвакуированы. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Информация о пожаре поступила в МЧС около четырёх часов утра. Возгорание произошло в шестиэтажном жилом доме с административными помещениями, на цокольном этаже которого располагается частная наркологическая клиника.

Сотрудники МЧС установили, что пожар начался в кабинете на первом этаже на площади 10 квадратных метров.

По предварительным данным, часть пациентов находились в клинике анонимно, и на данный момент установить личности погибших из-за термических повреждений без генетических экспертиз не представляется возможным .

Следователи возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Задержана 45-летняя директор клиники, сообщила пресс-служба ведомства.