Разработка нового "Суперджета" обойдётся в 130 миллиардов рублей

Государственный "Ростех" планирует потратить до 130 миллиардов рублей на разработку новой модели самолёта "Сухой Суперджет 100", в которой не будут использоваться иностранные комплектующие. Об этом пишет газета "Ведомости"

Стоимость импортозамещения сравнима с ценой разработки полностью нового самолёта. Существенную часть этих инвестиций структуры "Ростеха" получат из федерального бюджета. Сейчас около 70 процентов комплектующих "Суперджета" – импортные, после аннексии Крыма производитель самолёта отчитывался о проблемах с поставками комплектующих. Ужесточение санкций поставит весь проект под угрозу.

Кроме того, у самолёта есть проблемы с ресурсом совместного российского-французского двигателя. Французской Safran – невыгодно инвестировать в его доработку из-за неокупаемости таких работ. Около половины выделенного финансирования планируется направить на разработку нового российского двигателя ПД-8, который планируется использовать и в других самолётах российского производства вместо украинского Д-436.

Помимо двигателя на Sukhoi SuperJet New планируется заменить системы кондиционирования, торможения, электроснабжения, водоснабжения и удаления отходов, кислородную систему экипажа, датчики утечки воздуха, сигнализатора обледенения и температуры воздуха, шасси, пассажирские кресла, маты теплозвукоизоляции и другое оборудование, пишут "Ведомости". В Минпромторге оправдывают высокие затраты тем, что разработанные российские системы и технологии получат применение в других проектах гражданского авиастроения.

Окупаемость программы находится под вопросом. "Суперджеты" не востребованы у авиакомпаний, все иностранные заказчики от них отказались, российские покупают их только под административным давлением. Из-за перебоев с поставками комплектующих и техобслуживанием средний налёт самолёта составляет 3–4 часа в сутки против 8–9 у иностранных бортов.

Ранее сообщалось, что у входящей в "Ростех" Объединённой авиастроительной корпорации накопилось 59 непроданных "Суперджетов" в разной стадии готовности. Согласно плану продаж, в год должно продаваться 20 "Суперджетов", но плохая репутация самолёта на рынке привела к провалу этих целей.