Опорный банк российского государственного и военного заказа “Промсвязьбанк” может стать владельцем крупнейшего парка пассажирских самолётов “Сухой Суперджет 100”. Об этом пишет газета “Ведомости” со ссылкой на свои источники.

Принадлежащая банку компания может купить 59 самолётов, чтобы потом отдать их в лизинг российским перевозчикам. Один такой самолет стоит около 2,4 миллиарда рублей, поэтому вся партия обойдется примерно в 140 миллиардов, сообщает издание.

22 из 59 самолётов уже построены полностью Объединённой авиастроительной компанией, ещё 37 находятся в разной степени готовности, но на них нет заказчика. Ранее “Ведомости” писали, что самолёты могут быть переданы принадлежащему “Ростеху” авиаперевозчику Red Wings.

"Сухой Суперджет 100" — первый гражданский лайнер, разработанный в России с нуля. С 2011 по 2018 год заказчикам было поставлено 183 борта. Пользующиеся им авиакомпании жалуются на сложности с его эксплуатацией: малый ресурс двигателя и долгую поставку деталей, что приводит в итоге к низкому среднему налёту. Это заставило отказаться от самолёта всех иностранных заказчиков.

В декабре 2019 года РБК сообщало, что согласно плану продаж, в год должно продаваться 20 “Суперджетов”, но плохая репутация самолёта на рынке привела к провалу плана.