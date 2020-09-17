Ряд белорусских СМИ поддержали арестованных в Минске журналистов

Сайты ряда независимых белорусских СМИ, а также сайт Белорусской службы Радио Свобода опубликовали в четверг на главной странице несколько статей без сопроводительных фотографий к этим материалам – в знак солидарности с двумя арестованными в Минске фотокорреспондентами Владимиром Гридиным и Александром Васюковичем.

Вместо снимков указано, что "на этом месте должно было быть фото", и что Гридин, сотрудник Радио Свобода, и Васюкович, внештатный корреспондент портала Tut.By, получили по 11 суток ареста по обвинению в участии в несанкционированной акции.

Задержанный вместе с корреспондентами их знакомый Егор Калягин приговорён к штрафу в 540 белорусских рублей (это примерно 201 долларов).

Вердикт огласил в среду Фрунзенский районный суд белорусской столицы. Пред этим судья отправила их дела на доработку. Сначала журналистов обвинили в том, что они митинговали на улице Романовская Cлобода 13 сентября. Именно на этой улице находится кафе, где Васюкович и Гридин отправляли снимки в редакцию и где их задержали. По новому протоколу журналистам по-прежнему вменяют участие в акции, но уже в другое время и в другом месте.

Исполняющая обязанности президента корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дэйзи Синделар, комментируя арест Владимира Гридина и Александра Васюковича, подчеркнула, что журналистов наказали за то, что они просто выполняли свою работу. "Эти приговоры – последний пример продолжающегося наступления белорусских властей на независимую журналистику", – подчеркнула Дэйзи Синделар.