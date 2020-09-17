Глава ФБР: Россия продолжает влиять на выборный процесс США

Россия не оставляет попыток повлиять на американский избирательный процесс и надеется очернить кандидата от демократов Джо Байдена. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей во время выступления в Палате представителей Конгресса США. По словам Рея, Россия считает Байдена частью политического истеблишмента, враждебного интересам Москвы.

Глава ФБР отметил, что в отличие от 2016 года, когда Россия прибегала к хакерским атакам на сервера Демократической партии, в этом году она ограничивается кампаниями по дезинформации. Россияне используют для этого соцсети, государственные СМИ и другие виды пропаганды, утверждает Рей. По его словам, ФБР недавно предупредило Facebook и Twitter о фальшивых аккаунтах, связанных с Россией.

Рей также подчеркнул, что недавно ФБР и Агентство национальной безопасности США выявили сложное вредоносное программное обеспечение российской военной разведки.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября.