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Белоруссия закрывает границы с Литвой и Польшей

Александр Лукашенко

Белоруссия закрывает границы с Литвой и Польшей. Граница с Украиной будет усилена. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада", — сказал Лукашенко во время своего выступления на женском форуме.

Как будут реализованы слова президента на практике, пока неизвестно, пишет Белорусская служба Радио Свобода.

В своем выступлении Лукашенко заявил, что не нуждается в признании выборов другими государствами, и похвалил ОМОН за действия во время акций протеста.

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