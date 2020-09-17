Европарламент не намерен признавать Лукашенко легитимным президентом

Европарламент не будет признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии по истечении его нынешнего срока на посту главы государства 5 ноября 2020 года.

Об этом говорится в принятой в четверг резолюции законодательного органа ЕС по ситуации в Белоруссии - в связи с прошедшими в этой стране в августе президентскими выборами. За документ было подано 574 голоса "за", 38 - "против", 82 - "воздержались".

Депутаты подчеркивают, что в соответствии с ранее обозначенной позиций Совета ЕС, они отвергают объявленные официальным Минском результаты "так называемых президентских выборов", так как они были проведены с грубыми нарушениями всех международных стандартов.

Европарламент самым решительным образом осуждает белорусские власти за насилие и репрессии в отношении мирных демонстрантов, призывая незамедлительно положить конец этим преследованиям и отпустить на свободу всех, кого задержали по политическим мотивам – как до, так и после основного дня голосования.

Отдельным пунктом европейские законодатели осуждают продолжающееся запугивание, преследование и непропорциональное применение силы в отношении участников забастовок на ряде белорусских предприятий, а также в отношении членов созданного оппозицией после выборов Координационного совета по передаче власти. Европарламент приветствует этот совет в качестве временного представителя интересов белорусского народа, выступающего за свободу и демократические перемены. Резолюция призывает немедленно освободить Лилию Власову, Максима Знака, Сергея Дулевского, Марию Колесникову.

Члены Европарламента отмечают, что выражают безоговорочную поддержку гражданам Белоруссии в их законном стремлении к проведению свободных и честных выборов. Депутаты настаивают, что любой национальный диалог в Белоруссии должен вестись при полном и беспрепятственном участии членов Координационного совета оппозиции.

Кроме того, в одобренной Европарламентом резолюции говорится о всесторонней поддержке инициированных в ЕС санкций против ряда белорусских чиновников, ответственных за фальсификации результатов выборов, насилие и репрессии в отношении сторонников оппозиции. Законодатели призывают европейский Совет последовать примеру государств Балтии, которые включили в собственный санкционный лист президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Резолюция призывает Европейскую службу внешних связей подготовить предложения по всестороннему пересмотру политики Брюсселя в отношении Минска, сосредоточившись на поддержке гражданского общества Белоруссии в его стремлении к демократическим преобразованиям.

Помимо этого, Европарламент осуждает в принятом документе "гибридное вмешательство" в дела Белоруссии российского руководства. Отдельно упомянуто делегирование Москвой "так называемых медиа-экспертов" и советников на белорусское государственное телевидение. Европейские депутаты призывают Россию остановить такое вмешательство, уважать международное право и суверенитет Белоруссии, подчеркивая, что Александр Лукашенко не имеет ни политического, ни морального права в дальнейшем представлять белорусское государство на международных переговорах.

Подобного рода резолюции Европейского парламента не имеют юридической силы и носят исключительно рекомендательный характер.