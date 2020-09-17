Израиль: Украина не пустит паломников-хасидов

Израильские паломники-хасиды, которые пытались попасть через Белоруссию в украинский город Умань для празднования еврейского Нового года, должны вернуться домой. Об этом в твиттере написал министр высшего образования Израиля Зеэв Элькин. По его словам, из-за коронавируса Украина не разрешит паломникам въезд на территорию страны.

Хасиды направлялись в Умань на могилу Рабби Нахмана, чтобы отпраздновать еврейский Новый год – Рош ха-Шана. Рабби Нахман – основатель браславского хасидизма. Он жил в Киевской губернии, а незадолго до смерти поселился в Умани. Могила Рабби Нахмана стала местом паломничества.

В этом году празднование еврейского Нового года проходит на фоне пандемии коронавируса. Киев запретил въезд для иностранцев до 28 сентября. МВД Украины заявило, что исключений для хасидов не будет. Часть паломников направлялась в Умань через Белоруссию. В результате на украинско-белорусской границе скопилось несколько сотен паломников. Они разбили лагерь на нейтральной территории.

Рош ха-Шана в этом году отмечается с 18 по 20 сентября.