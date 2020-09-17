Актрису Яну Троянову оштрафовали за пикет в поддержку Навального. ВИДЕО

Суд в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей актрису Яну Троянову за пикет в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который предположительно был отравлен веществом "Новичок". Об этом сообщает "Медиазона".

Актрису признали виновной в нарушении правил проведения публичного мероприятия. 21 августа Троянова вышла с плакатом "Путин отпусти Навального" на Красную площадь в Москве. Вместе с ней вышла актриса Ирина Вилкова. Их задержали и доставили в ОВД "Китай-город".

Один из лидеров российской оппозиции, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потерял сознание утром 20 августа в самолёте, когда возвращался из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Навальный был госпитализирован в местную больницу, где был введён в искусственную кому. Спустя двое суток российские врачи объявили, что причина состояния Навального – нарушение обмена веществ. Они исключили версию о целенаправленном отравлении, на которой настаивали соратники оппозиционера. При этом источники издания "Медуза" утверждают, что в Омске у политика была "чёткая картина отравления", поэтому ему вкололи атропин, ещё когда он находился в машине скорой помощи.