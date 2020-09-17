Актрису Яну Троянову оштрафовали за пикет в поддержку Навального. ВИДЕО

Суд в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей актрису Яну Троянову за пикет в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который предположительно был отравлен веществом "Новичок". Об этом сообщает "Медиазона".
Актрису признали виновной в нарушении правил проведения публичного мероприятия. 21 августа Троянова вышла с плакатом "Путин отпусти Навального" на Красную площадь в Москве. Вместе с ней вышла актриса Ирина Вилкова. Их задержали и доставили в ОВД "Китай-город".
Один из лидеров российской оппозиции, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потерял сознание утром 20 августа в самолёте, когда возвращался из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Навальный был госпитализирован в местную больницу, где был введён в искусственную кому. Спустя двое суток российские врачи объявили, что причина состояния Навального – нарушение обмена веществ. Они исключили версию о целенаправленном отравлении, на которой настаивали соратники оппозиционера. При этом источники издания "Медуза" утверждают, что в Омске у политика была "чёткая картина отравления", поэтому ему вкололи атропин, ещё когда он находился в машине скорой помощи.
- Утром 22 августа, после долгих требований жены и коллег Навального, его перевезли на лечение в Берлин, в клинику "Шарите". После обследования правительство Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера заявило, что оппозиционер "вне всяких сомнений" был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим оружием "Новичок", которое было использовано при покушении на Юлию и Сергея Скрипаль в британском городе Солсбери в 2018 году.
- Лидеры европейских стран требуют от России провести тщательное расследование отравления Навального, а в случае отказа грозят новыми санкциями. Российские власти все подозрения в причастности к отравлению отвергают, называя их "голословными". В Кремле также заявляют, что на данный момент нет никаких объективных причин для проведения расследования и возбуждения уголовного дела.
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